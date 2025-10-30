Santa Cruz divulga lista de sócios aptos para participar da Assembleia Geral de Sócios sobre a SAF; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clube coral usou as redes sociais para liberar a lista dos sócios que podem participar da AGE que definirá a venda ou não das ações da SAF

Por meio das redes sociais, na noite desta quinta-feira (30), o Santa Cruz divulgou a lista de sócios aptos para participar da próxima Assembleia Geral Extraordinária de Sócios. Em pauta, a venda das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

A deliberação do órgão máximo do clube acontecerá no próximo dia 30 de novembro. A expectativa é de uma participação em massa dos sócios e torcedores na aprovação da negociação.

Confira a lista de sócios aptos do Santa Cruz

Em janeiro de 2025, o Santa Cruz assinou uma proposta vinculante com a Cobra Coral Participações S/A em uma operação que gira em torno de R$ 1 bilhão em 15 anos.

A tramitação no Arruda demorou mais que o esperado, principalmente sobre a definição do futuro do estádio José do Rego Maciel. Após muitas divergências, os tricolores entraram em acordo com os investidores.

A venda da SAF do Santa Cruz recebeu os pareceres do Conselho Deliberativo, Comissão Fiscal e Comissão Patrimonial, nenhum dos três órgãos com poder de veto.