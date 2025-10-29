Em Recuperação Judicial, Santa Cruz convida credores para "Campanha de Mediação Extrajudicial"
O Tricolor do Arruda usou as redes sociais para convocar os credores e divulgou um cronograma de negociação presencial e virtual no mês de novembro
Por meio de nota oficial, o Santa Cruz convocou os credores para participarem de uma "Campanha de Mediação Extrajudicial" no próximo mês de novembro. O convite faz parte do processo de Recuperação Judicial que vive o clube tricolor. Nas redes sociais, a Cobra Coral explicou como será o "diálogo direto e composição dos créditos, em condições validadas pelo Pode Judiciário".
De acordo com o cronograma divulgado pelo clube tricolor, as rodadas de mediação acontecerão na sede do Arruda, de forma presencial e virtual, "nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro, sempre das 9h às 12h e das 13h às 17h".
"Além dessas datas, o clube permanece à disposição para promover mediações individuais ou por outros meios, de forma flexível e acessível, reafirmando seu empenho em solucionar de maneira célere e consensual as pendências com seus credores", afirmou o Santa Cruz, em nota oficial.
O clube coral ainda divulgou um e-mail para os interessados confirmarem a participação: campanhascfc@petraconsultores.com.br
Veja a nota oficial do Santa Cruz