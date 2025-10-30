Santa Cruz entra em acordo com Atlético Tubarão pelo débito do empréstimo de Geovany
O atacante não ficará no Tricolor do Arruda para próxima temporada, pois o clube precisaria exercer a opção de compra e desembolar R$ 2 milhões
O Santa Cruz acertou o pagamento do débito de R$ 30 mil junto ao Atlético Tubarão, referente ao empréstimo do atacante Geovany Soares. Após o fim da temporada, a não permanência do jogador para o ano de 2026 já foi definida.
Para assegurar a permanência do atleta, o Tricolor do Arruda teria que exercer a opção de compra dos direitos econômicos e negociar o pagamento de cerca de R$ 2 milhões, mas a falta de recursos impediu a operação.
A quantia de R$ 30 mil é referente a última parcela do valor de R$ 250 mil, que foi pago pelo empréstimo nesta temporada.
Essa pendência quitada pelo empréstimo do jovem atacante não é a única do Santa Cruz neste encerramento de temporada.
A aquisição dos direitos do também atacante Thiaguinho, que veio da Jacuipense, segue em aberto, e o Tricolor planeja resolver essa situação financeira ainda nesta semana. Isso sem contar no débito aberto junto ao Vila Nova pelo meia João Pedro.
Renovações do Santa Cruz
Em relação ao atual elenco, o Santa Cruz acertou as permanências do lateral-esquerdo Rodrigues e ainda do zagueiro William Alves. O último e único nome que ainda está na pauta de renovação é o lateral-direito Israel.
Pré-contratos assinados
O Santa Cruz possui pré-contratos assinados com o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Iason, o lateral-direito Pedro Costa e o volante Andrey. No total, a direção do Santa Cruz deseja acertar com oito reforços já para o início do ano de 2026.
Lista de sócios
Por meio das redes sociais, o Santa Cruz divulgou a lista de sócios que estão aptos para participar da Assembleia Geral de Sócios que terá como pauta a venda da SAF. A lista está disponível no site oficial do clube e também em matéria no Blog do Torcedor.