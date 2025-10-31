Festa, futebol e Santa Cruz: TT Coral acontece neste sábado (8)
A 8ª edição do evento, que reúne a torcida coral, acontecerá neste sábado, 1º de novembro, no Estádio do Santa Cruz, com programação das 8h às 19h.
O TT Coral chega à sua 8ª edição com a promessa de ser a maior "resenha" do ano para a torcida do Santa Cruz. Unindo paixão, futebol raiz e irreverência, o torneio será realizado neste sábado, 1º de novembro, das 8h às 19h, no Estádio do Arruda.
A competição, que virou tradição entre os tricolores, vai colocar em campo 10 times formados por ex-jogadores históricos do clube, torcedores inscritos e influenciadores/presidentes das "SAFs" fictícias. São 180 jogadores no total, todos em busca da cobiçada Santaça da Super League TT Coral.
Atrações e novidades
O evento terá a presença de grandes nomes que vestiram a camisa coral, como Renatinho, André Dias, Thiago Costa, Bruno Moraes (General), Raul, Thiago Cunha, Wesley, Sandro Manoel, Danny Morais e Roberto.
Entre os influenciadores e personalidades que comandarão os times, estão: Rafa Lira, Brega Bregoso, Thiago Tavares (Chacota), MC Maneirinho, Hermes, Shitbol Coral, Cannibal, Elizeu, Rafa Patrício e Biel Vitor.
Destaques da edição 2025
- Estreia no Arruda: Pela primeira vez, o torneio será realizado no estádio do Santa Cruz.
- Transmissão de Ponta: O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube, com sete câmeras e uso de VAR.
- Reforços em Campo: A presença de 10 ex-jogadores, incluindo estreantes como André Dias, Raul e Wesley.
- Estrutura para a Família: O local contará com Parque de Alimentação e Área Kids.
Parceria Internacional
Nascido em 2018 da iniciativa de amigos tricolores, o TT Coral cresceu sem perder a essência da "resenha raiz". Sua identidade é marcada pela criatividade: os times são inspirados na história e nos símbolos do Santa Cruz, com nomes e uniformes temáticos.
Ação Social
O evento mantém seu cunho social. Atletas, parceiros e familiares doam alimentos não perecíveis. Em 2024, mais de meia tonelada de alimentos foi arrecadada e destinada ao Lar de Clara.
Serviço
- Evento: TT Coral 2025
- Data: 1º de novembro (sábado)
- Horário: Das 8h às 19h
- Local: Estádio do Arruda (Santa Cruz)
- Participantes: 10 times, com 180 inscritos (ex-jogadores, influenciadores e torcedores).