Festa, futebol e Santa Cruz: TT Coral acontece neste sábado (8)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A 8ª edição do evento, que reúne a torcida coral, acontecerá neste sábado, 1º de novembro, no Estádio do Santa Cruz, com programação das 8h às 19h.

O TT Coral chega à sua 8ª edição com a promessa de ser a maior "resenha" do ano para a torcida do Santa Cruz. Unindo paixão, futebol raiz e irreverência, o torneio será realizado neste sábado, 1º de novembro, das 8h às 19h, no Estádio do Arruda.

A competição, que virou tradição entre os tricolores, vai colocar em campo 10 times formados por ex-jogadores históricos do clube, torcedores inscritos e influenciadores/presidentes das "SAFs" fictícias. São 180 jogadores no total, todos em busca da cobiçada Santaça da Super League TT Coral.

Atrações e novidades



O evento terá a presença de grandes nomes que vestiram a camisa coral, como Renatinho, André Dias, Thiago Costa, Bruno Moraes (General), Raul, Thiago Cunha, Wesley, Sandro Manoel, Danny Morais e Roberto.

Entre os influenciadores e personalidades que comandarão os times, estão: Rafa Lira, Brega Bregoso, Thiago Tavares (Chacota), MC Maneirinho, Hermes, Shitbol Coral, Cannibal, Elizeu, Rafa Patrício e Biel Vitor.

Destaques da edição 2025

Estreia no Arruda : Pela primeira vez, o torneio será realizado no estádio do Santa Cruz.

: Pela primeira vez, o torneio será realizado no estádio do Santa Cruz. Transmissão de Ponta : O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube, com sete câmeras e uso de VAR.

: O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube, com sete câmeras e uso de VAR. Reforços em Campo : A presença de 10 ex-jogadores, incluindo estreantes como André Dias, Raul e Wesley.

: A presença de 10 ex-jogadores, incluindo estreantes como André Dias, Raul e Wesley. Estrutura para a Família: O local contará com Parque de Alimentação e Área Kids.

Parceria Internacional



Nascido em 2018 da iniciativa de amigos tricolores, o TT Coral cresceu sem perder a essência da "resenha raiz". Sua identidade é marcada pela criatividade: os times são inspirados na história e nos símbolos do Santa Cruz, com nomes e uniformes temáticos.

Ação Social

O evento mantém seu cunho social. Atletas, parceiros e familiares doam alimentos não perecíveis. Em 2024, mais de meia tonelada de alimentos foi arrecadada e destinada ao Lar de Clara.

Serviço

