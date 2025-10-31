fechar
Santa Cruz | Notícia

Festa, futebol e Santa Cruz: TT Coral acontece neste sábado (8)

A 8ª edição do evento, que reúne a torcida coral, acontecerá neste sábado, 1º de novembro, no Estádio do Santa Cruz, com programação das 8h às 19h.

Por Davi Saboya Publicado em 31/10/2025 às 23:00
Lance da última edição do TT Coral
Lance da última edição do TT Coral - Divulgação

O TT Coral chega à sua 8ª edição com a promessa de ser a maior "resenha" do ano para a torcida do Santa Cruz. Unindo paixão, futebol raiz e irreverência, o torneio será realizado neste sábado, 1º de novembro, das 8h às 19h, no Estádio do Arruda.

Leia Também

A competição, que virou tradição entre os tricolores, vai colocar em campo 10 times formados por ex-jogadores históricos do clube, torcedores inscritos e influenciadores/presidentes das "SAFs" fictícias. São 180 jogadores no total, todos em busca da cobiçada Santaça da Super League TT Coral.

Atrações e novidades

O evento terá a presença de grandes nomes que vestiram a camisa coral, como Renatinho, André Dias, Thiago Costa, Bruno Moraes (General), Raul, Thiago Cunha, Wesley, Sandro Manoel, Danny Morais e Roberto.

Entre os influenciadores e personalidades que comandarão os times, estão: Rafa Lira, Brega Bregoso, Thiago Tavares (Chacota), MC Maneirinho, Hermes, Shitbol Coral, Cannibal, Elizeu, Rafa Patrício e Biel Vitor.

Destaques da edição 2025

  • Estreia no Arruda: Pela primeira vez, o torneio será realizado no estádio do Santa Cruz.
  • Transmissão de Ponta: O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube, com sete câmeras e uso de VAR.
  • Reforços em Campo: A presença de 10 ex-jogadores, incluindo estreantes como André Dias, Raul e Wesley.
  • Estrutura para a Família: O local contará com Parque de Alimentação e Área Kids.

Parceria Internacional

Nascido em 2018 da iniciativa de amigos tricolores, o TT Coral cresceu sem perder a essência da "resenha raiz". Sua identidade é marcada pela criatividade: os times são inspirados na história e nos símbolos do Santa Cruz, com nomes e uniformes temáticos.

Ação Social

O evento mantém seu cunho social. Atletas, parceiros e familiares doam alimentos não perecíveis. Em 2024, mais de meia tonelada de alimentos foi arrecadada e destinada ao Lar de Clara.

Serviço

  • Evento: TT Coral 2025
  • Data: 1º de novembro (sábado)
  • Horário: Das 8h às 19h
  • Local: Estádio do Arruda (Santa Cruz)
  • Participantes: 10 times, com 180 inscritos (ex-jogadores, influenciadores e torcedores).

