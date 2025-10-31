Santa Cruz anuncia a renovação de contrato do lateral-direito Israel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Titular no início da Série D, jogador de 31 anos ficou de fora do mata-mata devido à uma hérnia de disco. Defensor disputou 17 jogos em 2025

Nesta sexta-feira (31), o Santa Cruz anunciou a renovação de contrato do lateral-direito Israel, um dos destaques do time em 2025, por mais uma temporada.

O jogador de 31 anos disputou 17 partidas ao longo do ano, com 3 gols marcados. Além de atuar no setor defensivo, Israel também assumiu funções ofensivas.

Por outro lado, o atleta ficou de fora da reta final da Série D devido à uma hérnia de disco. Seu último jogo foi contra o Ferroviário, em junho, pela sétima rodada da primeira fase.

Santa Cruz negocia contratações

Até o momento, o Santa Cruz já acertou quatro contratações para o ano de 2026. São eles: O goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Tombense, do lateral-direito Pedro Costa, que atua no Remo, além do meia Andrey, ex-Athletic.

De acordo com a Rádio Jornal, o próximo jogador que deve acertar com o Tricolor do Arruda é o atacante Robinho, do Botafogo-SP, que já defendeu o time coral em 2018.

Para o início de 2025, o Santa Cruz deve contar com um elenco mais "enxuto", já que o time participará apenas do Campeonato Pernambuco e Copa do Brasil no primeiro trimestre.

Além de Robinho, outros cinco atletas devem ser contratados até o início da temporada. Um lateral-esquerdo, um meia, dois pontas e um centroavante estão nos planos do time comandado por Marcelo Cabo para fechar a lista de reforços para 2026.