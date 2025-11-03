Crise, Dívidas e o "Time de Série B": A Opinião de Ralph de Carvalho
Santa Cruz avança em recuperação judicial e Náutico lida com atrasos salariais, enquanto o Sport é criticado pela má gestão e risco de rebaixamento
A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. O comentarista analisou o momento delicado vivido pelos três principais clubes pernambucanos — Sport, Náutico e Santa Cruz —, destacando a crise financeira, o desempenho técnico e as perspectivas para 2026.
Clubes em movimento: Santa Cruz e Náutico
A semana começou com o Santa Cruz avançando no processo de recuperação judicial. Uma assembleia geral com os credores está marcada para o fim do mês, e Ralph destacou que o encontro representa um “encaminhamento importante para que a recuperação chegue ao fim”.
O clube separou R$ 7,7 milhões para as negociações, parte do valor proveniente da empresa que assumirá a SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O Tricolor também iniciou a prospecção de reforços para a temporada de 2026.
Já o Náutico enfrenta um cenário diferente: o clube passa por sua “sexta troca” de jogadores, com saídas para abrir espaço no elenco, mas continua “abraçado com o atraso de salários e dificuldades de ordem financeira”, pontuou o comentarista.
A situação crítica do Sport na Série A
O Sport Club do Recife segue disputando a Série A, mas, segundo Ralph de Carvalho, “não tem mais nada a oferecer ao seu torcedor neste campeonato”.
Apesar do técnico interino César Lucena ter falado em um “fio de esperança”, o comentarista afirmou que isso é apenas “um discurso protocolar”. Para Ralph, a direção do Sport “fez um time de Série B para jogar a Série A”.
A derrota por 3 a 0 para o Flamengo evidenciou, segundo ele, “a diferença gritante entre um time de Série A e um time de Série B”. O Sport praticamente não criou chances: o único chute a gol — um “peteleco fraco” de Barletta — foi facilmente defendido.
Entre os atletas, apenas o goleiro Gabriel foi poupado das críticas. O lateral Cariús foi considerado “horrível”, enquanto Lucas Lima, principal nome técnico, teve uma “bolinha reduzida”. O ataque foi classificado como “inexistente”.
Gestão e degradação do patrimônio
Para Ralph, o problema do Sport vai muito além do campo: “O drama está principalmente fora dele”.
Com um elenco montado ao custo de R$ 60 milhões, o clube “não consegue sequer chutar uma bola em gol”. O comentarista afirmou que o Sport está “encalacrado financeiramente”.
Entre as dívidas, está o débito com o ex-técnico Antônio Oliveira, cuja rescisão foi parcelada em dez vezes — mas apenas uma parcela foi paga. O clube também negocia a quitação de uma dívida de cerca de R$ 15 milhões com o Botafogo pela compra do jogador Carlos Alberto.
Para saldar o débito, o Sport estaria vendendo o jovem Riquelme, atleta da base, por aproximadamente R$ 11 milhões. Ralph criticou duramente a decisão:
“O Sport está desovando o seu ativo financeiro, vendendo jogadores da base para cobrir despesas com contratações que não deram certo. Isso não é virtude — é depredação do patrimônio do clube.”
Instabilidade e futuro imediato
O presidente Yuri Romão busca agora o 11º treinador de sua gestão. Ralph classificou a rotatividade como “prova de falta de planejamento”. Entre os técnicos recentes, Gilson Kleina (corrigindo lapsos anteriores) foi o que mais dirigiu a equipe, com 67 jogos, e Lisca, o que teve menos tempo, apenas quatro partidas.
Daniel Paulista, com 19 jogos e duas vitórias, foi o responsável pelos únicos triunfos do clube na Série A.
O comentarista criticou ainda a busca por “técnicos de grife”, que “custam caro e entregam pouco”.
Com apenas um jogo considerado favorável — contra o Juventude, vice-lanterna —, Ralph prevê que o Sport dificilmente evitará o rebaixamento: “Se perder do Juventude, o Sport estará praticamente condenado. Depois vêm Atlético-MG e Botafogo, e não há perspectiva de vitória.”
O comentário foi encerrado com uma crítica contundente: “As fantasias vendidas à torcida lá atrás caíram. A máscara da atual gestão do Leão da Ilha do Retiro caiu junto. O clube está devendo a todo mundo.”
Acompanhe na íntegra:
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.