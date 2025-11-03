fechar
Santa Cruz | Notícia

William Alves projeta temporada de 2026 pelo Santa Cruz

A equipe tricolor já está trabalhando com foco total na próxima temporada, quando disputará a Série B, após conquistar o acesso em 2025.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/11/2025 às 16:06
William Alves, zagueiro do Santa Cruz
William Alves, zagueiro do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Com contrato renovado para a próxima temporada, o zagueiro William Alves, veterano de 37 anos e peça fundamental na campanha de 2025, falou sobre suas expectativas para 2026 em entrevista ao programa Bola Rolando, apresentado por Ednaldo Santos, na Rádio Jornal.

Segundo o defensor, jogadores e gestão já estão alinhados para buscar o retorno à Série B:

"Qualquer competição que você disputa com a camisa do Santa Cruz exige que você busque títulos e acesso. A Série C é um desafio grande, mas acredito que o clube vai se organizar para montar uma equipe competitiva, com um elenco robusto capaz de suportar a competição e brigar pelo acesso."

William também destacou a importância do desempenho individual e da preparação coletiva:

"Vejo que a gestão está muito atenta a isso, e os jogadores que tiverem a oportunidade de começar a temporada aqui precisam agarrar o momento e conquistar seu espaço na equipe. O que você performar é o que vai garantir sua continuidade no clube."

O zagueiro finalizou reforçando o foco do elenco:

"Isso está muito claro na cabeça de todos os jogadores que estão no elenco, para que possamos ser competitivos e alcançar nosso objetivo, que é o acesso."

Temporada de William Alves

Na atual temporada, o zagueiro começou como titular absoluto durante o Campeonato Pernambucano, mas perdeu espaço no início da Série D. No entanto, recuperou a vaga na equipe a partir da segunda fase da competição nacional.

Ao todo, disputou 27 partidas e marcou dois gols, um deles decisivo, no confronto do mata-mata do acesso contra o Altos.

SANTA CRUZ define quantos jogadores precisa para SÉRIE C 2026

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Santa Cruz anuncia a renovação de contrato do lateral-direito Israel
Santa Cruz

Santa Cruz anuncia a renovação de contrato do lateral-direito Israel
Festa, futebol e Santa Cruz: TT Coral acontece neste sábado (8)
Cobra Coral

Festa, futebol e Santa Cruz: TT Coral acontece neste sábado (8)

Compartilhe

Tags