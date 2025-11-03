William Alves projeta temporada de 2026 pelo Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe tricolor já está trabalhando com foco total na próxima temporada, quando disputará a Série B, após conquistar o acesso em 2025.

Com contrato renovado para a próxima temporada, o zagueiro William Alves, veterano de 37 anos e peça fundamental na campanha de 2025, falou sobre suas expectativas para 2026 em entrevista ao programa Bola Rolando, apresentado por Ednaldo Santos, na Rádio Jornal.

Segundo o defensor, jogadores e gestão já estão alinhados para buscar o retorno à Série B:

"Qualquer competição que você disputa com a camisa do Santa Cruz exige que você busque títulos e acesso. A Série C é um desafio grande, mas acredito que o clube vai se organizar para montar uma equipe competitiva, com um elenco robusto capaz de suportar a competição e brigar pelo acesso."

William também destacou a importância do desempenho individual e da preparação coletiva:

"Vejo que a gestão está muito atenta a isso, e os jogadores que tiverem a oportunidade de começar a temporada aqui precisam agarrar o momento e conquistar seu espaço na equipe. O que você performar é o que vai garantir sua continuidade no clube."

O zagueiro finalizou reforçando o foco do elenco:

"Isso está muito claro na cabeça de todos os jogadores que estão no elenco, para que possamos ser competitivos e alcançar nosso objetivo, que é o acesso."

Temporada de William Alves

Na atual temporada, o zagueiro começou como titular absoluto durante o Campeonato Pernambucano, mas perdeu espaço no início da Série D. No entanto, recuperou a vaga na equipe a partir da segunda fase da competição nacional.

Ao todo, disputou 27 partidas e marcou dois gols, um deles decisivo, no confronto do mata-mata do acesso contra o Altos.

