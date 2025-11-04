Milton Mendes revela desejo de voltar a comandar o Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O treinador teve passagem recente pelo Retrô, onde não fez uma boa campanha em 2025 e acabou sendo demitido após apenas 5 jogos no comando da Fênix.

Em entrevista concedida à Rádio Jornal durante o evento CFut, em Fernando de Noronha, o ex-técnico Milton Mendes comentou sobre o atual momento do Santa Cruz e destacou a felicidade em ver o clube de volta à Série C.

Segundo ele, o Tricolor vive um período de reconstrução importante, tanto dentro quanto fora de campo.

"Fiquei muito feliz que o Santa Cruz subiu. O presidente é um cabra macho, como se diz aqui, e é um sujeito muito sério. Digo isso porque ele e o Bezerra conseguiram resolver uma pendência antiga que eu tinha. Não só por isso, mas pelo andamento do clube, pela organização.

Hoje, quando se fala no Santa, é sempre sobre crescimento. Antigamente era só problema, e agora as coisas caminham para frente."

Durante a conversa, Milton também foi questionado se ainda teria o desejo de voltar a comandar o Santa Cruz. O treinador, que atualmente está sem clube e teve passagem marcante pelo Tricolor em 2016, não descartou um retorno no futuro.

"O Santa Cruz é um grande clube. A gente entra e fica apaixonado, porque a torcida é muito forte. O Sport também, idem. Quando a gente trabalha em um lugar onde foi feliz, sempre existe a vontade de voltar. Mas tudo depende do tempo, do timing.

No momento, é o tempo do Cabo, e acredito que as coisas vão correr bem, porque ele está tendo tempo para trabalhar."

Milton Mendes no Santa Cruz

O treinador é muito lembrado pela torcida tricolor por ter conquistado o último título estadual do clube.

Além disso, Milton Mendes foi o comandante de um dos maiores feitos da história recente do Santa Cruz: a Copa do Nordeste de 2016, vencida sobre o Campinense na final.

