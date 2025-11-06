Comissão Eleitoral do Náutico recebe pedido de impugnação da candidatura de Bruno Becker à reeleição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pedido foi solicitado por um sócio, que não faz parte do Conselho e também não integra o grupo de oposição, que tem como candidato Pablo Vitório

A Comissão Eleitoral do Náutico recebeu um pedido de impugnação da candidatura de Bruno Becker à reeleição. A informação foi confirmada pela reportagem do Blog do Torcedor, na noite desta quinta-feira (6), em contato com o secretário do órgão Gabriel Cavalcanti.

"Iremos notificar a chapa 'Náutico do Futuro', do candidato Bruno Becker, e eles terão 48 horas para apresentar a defesa. Após a apresentação da defesa, a Comissão possui mais 48 horas para avaliar o pedido de impugnação e a defesa. E, assim, apresentar um parecer", afirmou Gabriel.

O pedido foi apresentado pelo sócio José Félix e solicita a impugnação de toda a chapa. O argumento apresentado gira em torno da prestação de contas de 2024 da gestão do presidente Bruno Becker.

A eleição presidencial para o Executivo acontecerá no dia 30 de novembro. De um lado, a chapa da situação "Náutico do Futuro" com Bruno Becker (presidente) e Ricardo Malta (vice). Do outro, a chapa da situação "Náutico Unido com Pablo Vitório (presidente) e Gilberto Kabbaz (vice).

Oposição do Náutico

Procurada pelo Blog o Torcedor, a assessoria de comunicação de Bruno Becker apenas afirmou que a chapa "ainda não foi notificada".

Já o grupo de oposição emitiu uma nota oficial, assinada por Pablo Vitório, e afirmou que não possui nenhuma ligação com o pedido de impugnação. Além disso, destacou que "sou a favor do pleito democrático e quem deve decidir quem será o próximo mandatário do Clube Náutico Capibaribe é o sócios. Logo, repugno qualquer movimento contrário a isso".