Celebridades | Notícia

Após críticas sobre aparência, Vini Jr. se pronuncia: "Só queria jogar futebol"

O jogador Vini Jr. comentou sobre as críticas que vêm recebendo nas últimas semanas sobre sua aparência, em desabafo emocionado para o público

Por Bianca Tavares Publicado em 06/11/2025 às 10:58
Imagem de Vini Jr.
Imagem de Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Depois de uma onda de comentários negativos sobre a aparência, Vini Jr. veio a público para se defender das críticas recentes, que aumentaram ainda mais após a confirmação do namoro entre o atleta e a influenciadora Virginia Fonseca.

Em desabafo, Vini contou que já pensou em desistir da carreira do futebol, por conta da exposição.

“Se fosse por mim, eu já teria parado. Porque fico dentro de casa e ninguém vai falar de mim. Eu vou pra jogos concentrado pra fazer o melhor pra minha equipe. Eu só queria jogar futebol”, afirmou emocionado.

