Santa Cruz deve enfrentar Defensa y Justicia no 1º amistoso da Vitoria Cup

O amistoso internacional está previsto para acontecer antes do início da próxima temporada, no dia 8 de janeiro, na Arena de Pernambuco

O Defensa y Justicia deve ser confirmado como o primeiro adversário do Santa Cruz na Vitoria Cup. A partida está prevista para acontecer antes do início da temporada por volta do dia 8 de janeiro. O duelo ainda não foi confirmado pela organização do evento.

O Santa Cruz disputará dois amistosos, sendo o primeiro durante a pré-temporada e o segundo na parada para a Copa do Mundo 2026. A tabela detalhada deve ser confirmada no lançamento oficial da competição que acontecerá no dia 17 de novembro.

Os dois jogos serão realizados na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A Vitoria Cup ainda patrocinará o Santa Cruz durante toda a próxima temporada, o mesmo já acontece com o Botafogo.

Além de Santa Cruz e Botafogo, estão confirmados no evento amistoso: Botafogo, América de Cali (da Colômbia), Velez Sarsfield (da Argentina), Sporting Cristal (do Peru) e Olimpia (do Paraguai).

A informação foi noticiada pelo portal Ge e também confirmada pela reportagem do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal. A pré-temporada do Santa Cruz começa no próximo dia 25 de novembro.

