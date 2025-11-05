Ricardo Rocha fala sobre convite para ser embaixador da SAF do Santa Cruz e projeta 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista à Rádio Jornal, o ex-zagueiro destacou o projeto de reestruturação do Tricolor e elogiou as contratações para a próxima temporada

Em entrevista à Rádio Jornal, na última quarta-feira (04), o ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão da Copa do Mundo de 1994, falou sobre o convite para assumir o papel de embaixador da SAF do Santa Cruz e avaliou as contratações do clube para a temporada de 2026.

O pernambucano destacou o momento de reestruturação no Arruda e demonstrou confiança no novo projeto que busca recolocar o Santa Cruz em rota de crescimento.

Durante a conversa, Rocha ressaltou que o Santa Cruz tem feito boas contratações e mostra sinais de organização fora de campo, fatores que, na visão dele, podem marcar o início de uma nova era para o Tricolor.



Contratações para a próxima temporada



Ao comentar sobre as movimentações do Santa Cruz no mercado, Rocha destacou a importância do trabalho conjunto entre comissão técnica e diretoria nas escolhas do elenco.

O ex-jogador avaliou positivamente o desempenho até aqui e citou o exemplo do Mirassol para ilustrar que “futebol não é só dinheiro”, afirmando ainda acreditar que o clube contratou bem.

"Eu confio no Cabo, na direção, no presidente do Santa Cruz, na nova SAF que tá vindo. E realmente precisava contratar. Eu acho que vai vir muito mais contratações ainda ao longo do ano, mas o Santa Cruz tem se reforçado bem", disse.

Ricardo Rocha na SAF do Santa Cruz?

"Conversaram [a respeito] antes sobre a minha participação como embaixador. É o que eu podia naquele momento. Não dava pra ficar no futebol no dia a dia, mas eu estou pra ajudar o Santa Cruz", declarou.

"Eles me procuraram, conversaram comigo. Vai ter uma conversa. Eu conversei semana passada com o presidente do Santa Cruz, que é meu amigo. E vamos ver o que realmente eles querem desse embaixador", disse.

"Então teve essa conversa com o presidente, tive com uma representante da SAF, e agora vai ter uma conversa definitiva sobre qual será essa função minha dentro do Santa Cruz e da SAF" concluiu.

SAF do Santa Cruz vai dar certo?

A SAF do Santa Cruz deve estar em operação plena após os primeiros quatro meses do ano de 2026. Durante a conversa, Rocha demonstrou confiança no projeto.

"Eu acredito que [vai dar certo] sim. Eu vi que eles estão muito empolgados, com vontade de fazer o Santa Cruz crescer. Eles viram o que é a torcida do Santa Cruz, sentiram na pele o que é essa torcida", disse.

Ao ser questionado sobre o que conhece da situação financeira da SAF do Santa Cruz, Rocha disse que não sabe “nada”, mas ressaltou a boa vontade dos novos investidores.

Segundo ele, “eles estão com grana pra investir no Santa Cruz. É esperar, aguardar, torcer e ajudar também.”