Ricardo Rocha fala sobre convite para ser embaixador da SAF do Santa Cruz e projeta 2026
Em entrevista à Rádio Jornal, o ex-zagueiro destacou o projeto de reestruturação do Tricolor e elogiou as contratações para a próxima temporada
Em entrevista à Rádio Jornal, na última quarta-feira (04), o ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão da Copa do Mundo de 1994, falou sobre o convite para assumir o papel de embaixador da SAF do Santa Cruz e avaliou as contratações do clube para a temporada de 2026.
O pernambucano destacou o momento de reestruturação no Arruda e demonstrou confiança no novo projeto que busca recolocar o Santa Cruz em rota de crescimento.
Durante a conversa, Rocha ressaltou que o Santa Cruz tem feito boas contratações e mostra sinais de organização fora de campo, fatores que, na visão dele, podem marcar o início de uma nova era para o Tricolor.
Contratações para a próxima temporada
Ao comentar sobre as movimentações do Santa Cruz no mercado, Rocha destacou a importância do trabalho conjunto entre comissão técnica e diretoria nas escolhas do elenco.
O ex-jogador avaliou positivamente o desempenho até aqui e citou o exemplo do Mirassol para ilustrar que “futebol não é só dinheiro”, afirmando ainda acreditar que o clube contratou bem.
"Eu confio no Cabo, na direção, no presidente do Santa Cruz, na nova SAF que tá vindo. E realmente precisava contratar. Eu acho que vai vir muito mais contratações ainda ao longo do ano, mas o Santa Cruz tem se reforçado bem", disse.
Ricardo Rocha na SAF do Santa Cruz?
"Conversaram [a respeito] antes sobre a minha participação como embaixador. É o que eu podia naquele momento. Não dava pra ficar no futebol no dia a dia, mas eu estou pra ajudar o Santa Cruz", declarou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Eles me procuraram, conversaram comigo. Vai ter uma conversa. Eu conversei semana passada com o presidente do Santa Cruz, que é meu amigo. E vamos ver o que realmente eles querem desse embaixador", disse.
"Então teve essa conversa com o presidente, tive com uma representante da SAF, e agora vai ter uma conversa definitiva sobre qual será essa função minha dentro do Santa Cruz e da SAF" concluiu.
SAF do Santa Cruz vai dar certo?
A SAF do Santa Cruz deve estar em operação plena após os primeiros quatro meses do ano de 2026. Durante a conversa, Rocha demonstrou confiança no projeto.
"Eu acredito que [vai dar certo] sim. Eu vi que eles estão muito empolgados, com vontade de fazer o Santa Cruz crescer. Eles viram o que é a torcida do Santa Cruz, sentiram na pele o que é essa torcida", disse.
Ao ser questionado sobre o que conhece da situação financeira da SAF do Santa Cruz, Rocha disse que não sabe “nada”, mas ressaltou a boa vontade dos novos investidores.
Segundo ele, “eles estão com grana pra investir no Santa Cruz. É esperar, aguardar, torcer e ajudar também.”