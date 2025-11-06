fechar
Ana Castela curte indireta para Virginia e web reage

Cantora reagiu à publicação no TikTok e rendeu diversos comentários dos internautas; confira o qual era a legenda do post e o motivo da polêmica

Por Bianca Tavares Publicado em 06/11/2025 às 10:10
Imagem de Virginia Fonseca e Ana Castela
Imagem de Virginia Fonseca e Ana Castela - Reprodução/Instagram

A cantora Ana Castela tem dado o que falar na internet após deixar a curtida em uma publicação polêmica, que foi apontada como uma indireta para Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe, atual namorado da boiadeira.

O post, publicado originalmente no TikTok, tem uma legenda que faz referências a momentos vividos entre o casal.

“Quando perguntam de que lado da história eu estou, mas eu sou mais da vibe de comer tomate com sal do que ir para outro país atrás de homem”, afirmava a legenda.

Logo após a publicação, a autora do vídeo revelou um print com a curtida da cantora. A web logo reagiu à atitude da artista, afirmando ser “puro engajamento”.

