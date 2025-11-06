fechar
Náutico tem mais vitórias contra times da Série A do que o Sport em 2025

Apesar de disputar a terceira divisão, o Timbu leva vantagem no número de vitórias contra equipes da elite do Brasileirão em relação ao seu rival

Por João Victor Tavares Publicado em 06/11/2025 às 16:53
Otusanya comemorando após abrir o placar contra o Sport
Otusanya comemorando após abrir o placar contra o Sport - Gabriel França/CNC

O ano de 2025 não tem sido nada fácil para o torcedor rubro-negro. Além de ocupar a 20ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro desde a terceira rodada, um dado chama ainda mais atenção: o Sport, que disputa a elite nacional, possui menos vitórias na temporada do que o Náutico, que está na Série C.

A fase no Leão é bastante conturbada. O clube já trocou de treinador três vezes ao longo do ano e atualmente está sob o comando de César Lucena, auxiliar técnico da casa.

Na Série A, o Sport soma 31 partidas e apenas duas vitórias, diante de Grêmio e Corinthians.

Além disso, o time rubro-negro enfrentou três clubes da primeira divisão na Copa do Nordeste, acumulando duas derrotas no tempo normal e uma eliminação nos pênaltis contra o Ceará.

Náutico tem mais vitórias contra times da Série A em 2025

Enquanto isso, o Náutico, que garantiu o acesso para disputar a Série B em 2026, aparece com um desempenho superior quando o recorte é contra equipes da Série A.

O Timbu precisou de apenas seis jogos contra times da elite para somar três vitórias, diante do Ceará, Vitória e do próprio Sport.

Já o Leão, enfrentando adversários de Série A 34 vezes na temporada, venceu apenas duas partidas.

Todos os jogos do Sport contra times da Série A em 2025

Copa do Nordeste

  • 2ª rodada – Sport 0 x 2 Fortaleza
  • 6ª rodada – Vitória x Sport
  • Quartas de final –Sport 0 (2) x (4) 0 Ceará

Brasileirão

  • 1ª rodada – São Paulo 0 x 0 Sport
  • 2ª rodada – Sport 1 x 2 Palmeiras
  • 3ª rodada – Vasco 3 x 1 Sport
  • 4ª rodada – Sport 0 x 1 RB Bragantino
  • 5ª rodada – Corinthians 2 x 1 Sport
  • 6ª rodada – Sport 0 x 0 Fortaleza
  • 7ª rodada – Fluminense 2 x 1 Sport
  • 8ª rodada – Sport 0 x 4 Cruzeiro
  • 9ª rodada – Ceará 2 x 0 Sport
  • 10ª rodada – Sport 1 x 1 Internacional
  • 11ª rodada – Mirassol 1 x 0 Sport
  • 12ª rodada – Jogo adiado
  • 13ª rodada – Juventude 2 x 0 Sport
  • 14ª rodada (reagendada) – Atlético-MG 3 x 1 Sport
  • 15ª rodada – Sport 0 x 1 Botafogo
  • 16ª rodada – Vitória 2 x 2 Sport
  • 17ª rodada – Sport 2 x 2 Santos
  • 18ª rodada – Sport 0 x 0 Bahia
  • 19ª rodada – Grêmio 0 x 1 Sport (Vitória)
  • 20ª rodada – Sport 2 x 2 São Paulo
  • 21ª rodada – Palmeiras 3 x 0 Sport
  • 22ª rodada – Sport 2 x 3 Vasco
  • 23ª rodada – RB Bragantino 1 x 1 Sport
  • 24ª rodada – Sport 1 x 0 Corinthians (Vitória)
  • 25ª rodada – Fortaleza 1 x 0 Sport
  • 26ª rodada – Sport 2 x 2 Fluminense
  • 27ª rodada – Cruzeiro 1 x 1 Sport
  • 28ª rodada – Sport 1 x 1 Ceará
  • 29ª rodada – Internacional 2 x 0 Sport
  • 30ª rodada – Sport 1 x 2 Mirassol
  • 31ª rodada – Flamengo 3 x 0 Sport
  • 32ª rodada – Sport 0 x 2 Juventude

Todos os jogos do Náutico contra times de Série A em 2025

Campeonato Pernambucano

  • Sport 1 x 2 Náutico

Copa do Nordeste

  • 1ª rodada - Náutico 1 x 0 Ceará

Copa do Brasil

  • Segunda rodada - Vitória 0 x 2 Náutico

