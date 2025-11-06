Náutico tem mais vitórias contra times da Série A do que o Sport em 2025
Apesar de disputar a terceira divisão, o Timbu leva vantagem no número de vitórias contra equipes da elite do Brasileirão em relação ao seu rival
O ano de 2025 não tem sido nada fácil para o torcedor rubro-negro. Além de ocupar a 20ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro desde a terceira rodada, um dado chama ainda mais atenção: o Sport, que disputa a elite nacional, possui menos vitórias na temporada do que o Náutico, que está na Série C.
A fase no Leão é bastante conturbada. O clube já trocou de treinador três vezes ao longo do ano e atualmente está sob o comando de César Lucena, auxiliar técnico da casa.
Na Série A, o Sport soma 31 partidas e apenas duas vitórias, diante de Grêmio e Corinthians.
Além disso, o time rubro-negro enfrentou três clubes da primeira divisão na Copa do Nordeste, acumulando duas derrotas no tempo normal e uma eliminação nos pênaltis contra o Ceará.
Náutico tem mais vitórias contra times da Série A em 2025
Enquanto isso, o Náutico, que garantiu o acesso para disputar a Série B em 2026, aparece com um desempenho superior quando o recorte é contra equipes da Série A.
O Timbu precisou de apenas seis jogos contra times da elite para somar três vitórias, diante do Ceará, Vitória e do próprio Sport.
Já o Leão, enfrentando adversários de Série A 34 vezes na temporada, venceu apenas duas partidas.
Todos os jogos do Sport contra times da Série A em 2025
Copa do Nordeste
- 2ª rodada – Sport 0 x 2 Fortaleza
- 6ª rodada – Vitória x Sport
- Quartas de final –Sport 0 (2) x (4) 0 Ceará
Brasileirão
- 1ª rodada – São Paulo 0 x 0 Sport
- 2ª rodada – Sport 1 x 2 Palmeiras
- 3ª rodada – Vasco 3 x 1 Sport
- 4ª rodada – Sport 0 x 1 RB Bragantino
- 5ª rodada – Corinthians 2 x 1 Sport
- 6ª rodada – Sport 0 x 0 Fortaleza
- 7ª rodada – Fluminense 2 x 1 Sport
- 8ª rodada – Sport 0 x 4 Cruzeiro
- 9ª rodada – Ceará 2 x 0 Sport
- 10ª rodada – Sport 1 x 1 Internacional
- 11ª rodada – Mirassol 1 x 0 Sport
- 12ª rodada – Jogo adiado
- 13ª rodada – Juventude 2 x 0 Sport
- 14ª rodada (reagendada) – Atlético-MG 3 x 1 Sport
- 15ª rodada – Sport 0 x 1 Botafogo
- 16ª rodada – Vitória 2 x 2 Sport
- 17ª rodada – Sport 2 x 2 Santos
- 18ª rodada – Sport 0 x 0 Bahia
- 19ª rodada – Grêmio 0 x 1 Sport (Vitória)
- 20ª rodada – Sport 2 x 2 São Paulo
- 21ª rodada – Palmeiras 3 x 0 Sport
- 22ª rodada – Sport 2 x 3 Vasco
- 23ª rodada – RB Bragantino 1 x 1 Sport
- 24ª rodada – Sport 1 x 0 Corinthians (Vitória)
- 25ª rodada – Fortaleza 1 x 0 Sport
- 26ª rodada – Sport 2 x 2 Fluminense
- 27ª rodada – Cruzeiro 1 x 1 Sport
- 28ª rodada – Sport 1 x 1 Ceará
- 29ª rodada – Internacional 2 x 0 Sport
- 30ª rodada – Sport 1 x 2 Mirassol
- 31ª rodada – Flamengo 3 x 0 Sport
- 32ª rodada – Sport 0 x 2 Juventude
Todos os jogos do Náutico contra times de Série A em 2025
Campeonato Pernambucano
- Sport 1 x 2 Náutico
Copa do Nordeste
- 1ª rodada - Náutico 1 x 0 Ceará
Copa do Brasil
- Segunda rodada - Vitória 0 x 2 Náutico