Náutico tem mais vitórias contra times da Série A do que o Sport em 2025

Apesar de disputar a terceira divisão, o Timbu leva vantagem no número de vitórias contra equipes da elite do Brasileirão em relação ao seu rival

O ano de 2025 não tem sido nada fácil para o torcedor rubro-negro. Além de ocupar a 20ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro desde a terceira rodada, um dado chama ainda mais atenção: o Sport, que disputa a elite nacional, possui menos vitórias na temporada do que o Náutico, que está na Série C.

A fase no Leão é bastante conturbada. O clube já trocou de treinador três vezes ao longo do ano e atualmente está sob o comando de César Lucena, auxiliar técnico da casa.

Na Série A, o Sport soma 31 partidas e apenas duas vitórias, diante de Grêmio e Corinthians.

Além disso, o time rubro-negro enfrentou três clubes da primeira divisão na Copa do Nordeste, acumulando duas derrotas no tempo normal e uma eliminação nos pênaltis contra o Ceará.

Náutico tem mais vitórias contra times da Série A em 2025

Enquanto isso, o Náutico, que garantiu o acesso para disputar a Série B em 2026, aparece com um desempenho superior quando o recorte é contra equipes da Série A.

O Timbu precisou de apenas seis jogos contra times da elite para somar três vitórias, diante do Ceará, Vitória e do próprio Sport.

Já o Leão, enfrentando adversários de Série A 34 vezes na temporada, venceu apenas duas partidas.

Todos os jogos do Sport contra times da Série A em 2025

Copa do Nordeste

2ª rodada – Sport 0 x 2 Fortaleza

– Sport 0 x 2 Fortaleza 6ª rodada – Vitória x Sport

– Vitória x Sport Quartas de final –Sport 0 (2) x (4) 0 Ceará

Brasileirão

1ª rodada – São Paulo 0 x 0 Sport

– São Paulo 0 x 0 Sport 2ª rodada – Sport 1 x 2 Palmeiras

– Sport 1 x 2 Palmeiras 3ª rodada – Vasco 3 x 1 Sport

– Vasco 3 x 1 Sport 4ª rodada – Sport 0 x 1 RB Bragantino

– Sport 0 x 1 RB Bragantino 5ª rodada – Corinthians 2 x 1 Sport

– Corinthians 2 x 1 Sport 6ª rodada – Sport 0 x 0 Fortaleza

– Sport 0 x 0 Fortaleza 7ª rodada – Fluminense 2 x 1 Sport

– Fluminense 2 x 1 Sport 8ª rodada – Sport 0 x 4 Cruzeiro

– Sport 0 x 4 Cruzeiro 9ª rodada – Ceará 2 x 0 Sport

– Ceará 2 x 0 Sport 10ª rodada – Sport 1 x 1 Internacional

– Sport 1 x 1 Internacional 11ª rodada – Mirassol 1 x 0 Sport

– Mirassol 1 x 0 Sport 12ª rodada – Jogo adiado

– Jogo adiado 13ª rodada – Juventude 2 x 0 Sport

– Juventude 2 x 0 Sport 14ª rodada (reagendada) – Atlético-MG 3 x 1 Sport

(reagendada) – Atlético-MG 3 x 1 Sport 15ª rodada – Sport 0 x 1 Botafogo

– Sport 0 x 1 Botafogo 16ª rodada – Vitória 2 x 2 Sport

– Vitória 2 x 2 Sport 17ª rodada – Sport 2 x 2 Santos

– Sport 2 x 2 Santos 18ª rodada – Sport 0 x 0 Bahia

– Sport 0 x 0 Bahia 19ª rodada – Grêmio 0 x 1 Sport (Vitória)

– Grêmio 0 x 1 Sport (Vitória) 20ª rodada – Sport 2 x 2 São Paulo

– Sport 2 x 2 São Paulo 21ª rodada – Palmeiras 3 x 0 Sport

– Palmeiras 3 x 0 Sport 22ª rodada – Sport 2 x 3 Vasco

– Sport 2 x 3 Vasco 23ª rodada – RB Bragantino 1 x 1 Sport

– RB Bragantino 1 x 1 Sport 24ª rodada – Sport 1 x 0 Corinthians (Vitória)

– Sport 1 x 0 Corinthians (Vitória) 25ª rodada – Fortaleza 1 x 0 Sport

– Fortaleza 1 x 0 Sport 26ª rodada – Sport 2 x 2 Fluminense

– Sport 2 x 2 Fluminense 27ª rodada – Cruzeiro 1 x 1 Sport

– Cruzeiro 1 x 1 Sport 28ª rodada – Sport 1 x 1 Ceará

– Sport 1 x 1 Ceará 29ª rodada – Internacional 2 x 0 Sport

– Internacional 2 x 0 Sport 30ª rodada – Sport 1 x 2 Mirassol

– Sport 1 x 2 Mirassol 31ª rodada – Flamengo 3 x 0 Sport

– Flamengo 3 x 0 Sport 32ª rodada – Sport 0 x 2 Juventude

Todos os jogos do Náutico contra times de Série A em 2025

Campeonato Pernambucano

Sport 1 x 2 Náutico

Copa do Nordeste

1ª rodada - Náutico 1 x 0 Ceará

Copa do Brasil