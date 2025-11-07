Santa Cruz pode ter estreia adiada no Pernambucano 2026
A equipe tricolor será novamente comandada por Marcelo Cabo em 2026 e segue no planejamento para reforçar o elenco visando a Série C.
O Santa Cruz segue intensificando a preparação para a próxima temporada e pode ter sua estreia no Campeonato Pernambucano de 2026 adiada devido à participação na Vitória Cup.
No dia 8 de janeiro, o Tricolor deve enfrentar o Defensa y Justicia em amistoso válido pelo torneio. Por conta disso, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) deve ajustar a data da estreia do Santa Cruz no Estadual.
O Campeonato Pernambucano terá início em 11 de janeiro, segundo calendário da CBF, e o clube permanece aguardando a definição oficial das datas para sua participação na competição. Lembrando que a FPF ainda não marcou o arbitral do campeonato, quando justamente é definido o calendário.
Vitória Cup
O Santa Cruz disputará dois amistosos, sendo o primeiro durante a pré-temporada e o segundo na parada para a Copa do Mundo 2026.
A tabela detalhada deve ser confirmada no lançamento oficial da competição que acontecerá no dia 17 de novembro.
Os dois jogos serão realizados na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A Vitoria Cup ainda patrocinará o Santa Cruz durante toda a próxima temporada, o mesmo já acontece com o Botafogo.
Além do Santa Cruz, estão confirmados no evento amistoso: Botafogo, América de Cali (da Colômbia), Velez Sarsfield (da Argentina), Sporting Cristal (do Peru), Olimpia (do Paraguai), Santos e Defensa y Justicia (da Argentina).