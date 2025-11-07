fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz envia documentos à CBF por reconhecimento do título de 1967; veja detalhes

A documentação já foi encaminhada à CBF, que irá avaliar o pedido do clube pernambucano. O processo é semelhante ao solicitado pelo Sport.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/11/2025 às 15:46
Imagem do estádio do Santa Cruz antes de um dos jogos da temporada
Imagem do estádio do Santa Cruz antes de um dos jogos da temporada - JAILTON JR/JC IMAGEM

O Santa Cruz tenta obter o reconhecimento nacional de um título conquistado no final da década de 1960.

De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, existe a possibilidade de o clube ser oficializado pela CBF como campeão do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967.

A competição, realizada em 1968, contou com seis participantes: Santa Cruz, Remo, América-CE, Sport, Paysandu e Ceará. Na campanha, o Tricolor terminou como líder, somando 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas.

Ainda segundo Evandro, a documentação referente ao pedido já foi encaminhada à CBF e aguarda avaliação da entidade.

O processo segue formato semelhante ao de outras solicitações enviadas por Sport e Central, que também aguardam posicionamento oficial da confederação.

Confira o dossiê enviado pelo Santa Cruz à FPF

Confira abaixo o texto do ofício do Santa Cruz para a CBF:

Prezado Senhor, com os melhores cumprimentos, vimos por meio deste, solicitar os devidos encaminhamentos para o reconhecimento junto à Confederação Brasileira de Futebol, do Título do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 do Santa Cruz Futebol Clube (vide dossiê em anexo).

Conquista que agrega valor material e imaterial à esta centenária instituição, legitimando nossa história, motivo de orgulho da nossa grandiosa torcida.

