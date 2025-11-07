Santa Cruz envia documentos à CBF por reconhecimento do título de 1967; veja detalhes
A documentação já foi encaminhada à CBF, que irá avaliar o pedido do clube pernambucano. O processo é semelhante ao solicitado pelo Sport.
O Santa Cruz tenta obter o reconhecimento nacional de um título conquistado no final da década de 1960.
De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, existe a possibilidade de o clube ser oficializado pela CBF como campeão do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967.
A competição, realizada em 1968, contou com seis participantes: Santa Cruz, Remo, América-CE, Sport, Paysandu e Ceará. Na campanha, o Tricolor terminou como líder, somando 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas.
Ainda segundo Evandro, a documentação referente ao pedido já foi encaminhada à CBF e aguarda avaliação da entidade.
O processo segue formato semelhante ao de outras solicitações enviadas por Sport e Central, que também aguardam posicionamento oficial da confederação.
Confira o dossiê enviado pelo Santa Cruz à FPF
Confira abaixo o texto do ofício do Santa Cruz para a CBF:
Prezado Senhor, com os melhores cumprimentos, vimos por meio deste, solicitar os devidos encaminhamentos para o reconhecimento junto à Confederação Brasileira de Futebol, do Título do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 do Santa Cruz Futebol Clube (vide dossiê em anexo).
Conquista que agrega valor material e imaterial à esta centenária instituição, legitimando nossa história, motivo de orgulho da nossa grandiosa torcida.