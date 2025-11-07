Santa Cruz pode ter título da década de 60 reconhecido como conquista nacional, diz Evandro Carvalho
Em entrevista ao CastCoral, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, confirmou solicitação de reconhecimento de título
O Santa Cruz pode ter um título da década de 60 reconhecido como conquista nacional. Pelo menos é o que diz o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro Carvalho. Segundo ele, o título do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 pode ter essa chancela da CBF.
"Será mais um titulo nacional para o Santa Cruz. O torneio Hexagonal Norte-Nordeste de 1967, que o Santa Cruz sagrou-se campeão. Do mesmo modo que fizemos para o Central e fizemos para o Sport. Estamos esperando só o cumprimento das formalidades. A federação vai confeccionar um troféu para Central, Sport e Santa Cruz, de modo que eles tenham a materialização dessa conquista", disse Evandro ao CastCoral.
Torneio em questão ocorreu em 1968. Além do Santa Cruz, teve Remo, America-CE, Sport, Paysandu e Ceará. O Tricolor foi o melhor time com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
O pedido do Santa Cruz, segundo Evandro, já estaria na CBF, aguardando a aprovação, no mesmos moldes de como está os pedidos de Sport e Central. A CBF ainda não emitiu parecer sobre esses pedidos.
O Blog do Torcedor entrou em contato com Santa Cruz sobre o assunto. A matéria será atualizada assim que o clube se pronunciar.