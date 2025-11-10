Chaveamento Copa do Mundo sub-17: veja possíveis adversários do Brasil
Na fase de grupos, avançam as duas melhores equipes de cada chave e as oito melhores terceiras colocadas; entenda os detalhes da competição
O oitavo dia de jogos da Copa do Mundo Sub-17 começou nesta segunda-feira (10), com o torneio entrando em sua reta decisiva no Catar, sede da competição até o dia 26 de novembro.
A edição de 2025 conta com 48 seleções divididas em 12 grupos, e um total de 104 partidas programadas.
Na fase de grupos, avançam as duas melhores equipes de cada chave e as oito melhores terceiras colocadas.
A partir daí, o mata-mata será em jogo único, até a final marcada para o dia 27 de novembro, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.
Campanha do Brasil no Grupo H
O Brasil Sub-17 encerrou a fase de grupos com 7 pontos, liderando o Grupo H, mesma pontuação da Zâmbia, mas com melhor saldo de gols. A Indonésia ficou em terceiro e Honduras terminou na lanterna.
Classificação final do Grupo H:
- Brasil – 7 pts (2 vitórias, 1 empate)
- Zâmbia – 7 pts (2 vitórias, 1 empate)
- Indonésia – 3 pts (1 vitória, 2 derrotas)
- Honduras – 0 pts (3 derrotas)
A equipe brasileira fez uma estreia arrasadora, vencendo Honduras por 7 a 0, e confirmou o bom momento ao derrotar a Indonésia por 4 a 0 na segunda rodada.
Nesta segunda-feira (10), o Brasil empatou com a Zâmbia, com gol de Dell, que aproveitou a falha do goleiro africano e marcou o gol de empate.
Chaveamento do Mundial: próximo confronto do Brasil
Com a liderança garantida, neste momento o Brasil enfrenta o Paraguai nas oitavas de final, visto que a equipe ocupa a terceira posição do Grupo J.
Os paraguaios estão no mesmo grupo de Irlanda, Uzbequistão e Panamá.
Caso se confirme, o confronto promete equilíbrio, mas a Seleção Brasileira chega embalada, com 11 gols marcados e nenhum sofrido na fase inicial.
- Irlanda – 6 pts (2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas)
- Uzbequistão – 3 pts (1 vitória, 0 empates, 1 derrota)
- Paraguai – 3 pts (1 vitória, 0 empates, 1 derrota)
- Panamá – 0 pts (0 vitórias, 0 empates, 2 derrotas)
Até aqui, o Paraguai somou 3 pontos, com saldo de gols zerado e desempenho idêntico ao do Uzbequistão.
A equipe venceu uma partida e perdeu outra, marcou três gols e sofreu três, mostrando um rendimento equilibrado, mas sem grande destaque ofensivo.
O jogo final contra a Irlanda será decisivo: uma vitória pode levar o Paraguai ao segundo lugar, dependendo do saldo de gols, enquanto um empate tende a mantê-lo em terceiro.
SELEÇÃO SUB-17 REALIZA TREINO NA ACADEMIA EM DOHA