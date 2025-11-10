fechar
Selecao brasileira | Notícia

Chaveamento Copa do Mundo sub-17: veja possíveis adversários do Brasil

Na fase de grupos, avançam as duas melhores equipes de cada chave e as oito melhores terceiras colocadas; entenda os detalhes da competição

Por Thiago Seabra Publicado em 10/11/2025 às 13:43 | Atualizado em 10/11/2025 às 13:50
Seleção brasileira no Mundial sub-17 em Doha, no Catar
Seleção brasileira no Mundial sub-17 em Doha, no Catar - Nelson Terme/CBF

O oitavo dia de jogos da Copa do Mundo Sub-17 começou nesta segunda-feira (10), com o torneio entrando em sua reta decisiva no Catar, sede da competição até o dia 26 de novembro.

A edição de 2025 conta com 48 seleções divididas em 12 grupos, e um total de 104 partidas programadas.

Na fase de grupos, avançam as duas melhores equipes de cada chave e as oito melhores terceiras colocadas.

A partir daí, o mata-mata será em jogo único, até a final marcada para o dia 27 de novembro, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

Campanha do Brasil no Grupo H

O Brasil Sub-17 encerrou a fase de grupos com 7 pontos, liderando o Grupo H, mesma pontuação da Zâmbia, mas com melhor saldo de gols. A Indonésia ficou em terceiro e Honduras terminou na lanterna.

Classificação final do Grupo H:

  • Brasil – 7 pts (2 vitórias, 1 empate)
  • Zâmbia – 7 pts (2 vitórias, 1 empate)
  • Indonésia – 3 pts (1 vitória, 2 derrotas)
  • Honduras – 0 pts (3 derrotas)

A equipe brasileira fez uma estreia arrasadora, vencendo Honduras por 7 a 0, e confirmou o bom momento ao derrotar a Indonésia por 4 a 0 na segunda rodada.

Nesta segunda-feira (10), o Brasil empatou com a Zâmbia, com gol de Dell, que aproveitou a falha do goleiro africano e marcou o gol de empate.

Chaveamento do Mundial: próximo confronto do Brasil

Com a liderança garantida, neste momento o Brasil enfrenta o Paraguai nas oitavas de final, visto que a equipe ocupa a terceira posição do Grupo J.

Os paraguaios estão no mesmo grupo de Irlanda, Uzbequistão e Panamá.

Caso se confirme, o confronto promete equilíbrio, mas a Seleção Brasileira chega embalada, com 11 gols marcados e nenhum sofrido na fase inicial.

  1. Irlanda – 6 pts (2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas)
  2. Uzbequistão – 3 pts (1 vitória, 0 empates, 1 derrota)
  3. Paraguai – 3 pts (1 vitória, 0 empates, 1 derrota)
  4. Panamá – 0 pts (0 vitórias, 0 empates, 2 derrotas)

Até aqui, o Paraguai somou 3 pontos, com saldo de gols zerado e desempenho idêntico ao do Uzbequistão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A equipe venceu uma partida e perdeu outra, marcou três gols e sofreu três, mostrando um rendimento equilibrado, mas sem grande destaque ofensivo.

O jogo final contra a Irlanda será decisivo: uma vitória pode levar o Paraguai ao segundo lugar, dependendo do saldo de gols, enquanto um empate tende a mantê-lo em terceiro.

SELEÇÃO SUB-17 REALIZA TREINO NA ACADEMIA EM DOHA

Leia também

Zâmbia x Brasil hoje (10): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo Sub-17
SUB-17

Zâmbia x Brasil hoje (10): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo Sub-17
Quando se encerra o contrato de Ancelotti com a Seleção Brasileira? Confira data
Ancelotti

Quando se encerra o contrato de Ancelotti com a Seleção Brasileira? Confira data

Compartilhe

Tags