Copa do Mundo Feminina é disputada por Globo, CazéTV, ESPN e Band
Clique aqui e escute a matéria
Inúmeras emissoras mostraram interesse em transmitir a Copa do Mundo feminina em 2027. Apressada, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) já solicitou um plano de cobertura e o anúncio dos vencedores. A informação foi compartilhada pela coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
A Globo pretende exibir as partidas na TV aberta e no seu canal esportivo fechado, o SporTV. A CazéTV não anunciou grandes novidades em seu estilo de cobertura. A Band segue empolgada na modalidade, afinal, foi a primeira emissora a apostar no futebol feminino, numa época em que muitos tinham receio por conta da audiência.
O canal ESPN, que desde 2014 não transmite um Mundial da Fifa, quer pegar o boom do futebol feminino e investir na sua programação. Além do fato de que o evento vai ser no Brasil.
Desde que começou a transmitir a Copa do Mundo Feminina, em 2019, a Globo tem visto a audiência crescer em sua programação.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br