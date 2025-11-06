fechar
Copa do Mundo Feminina é disputada por Globo, CazéTV, ESPN e Band

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/11/2025 às 18:58
Inúmeras emissoras mostraram interesse em transmitir a Copa do Mundo feminina em 2027. Apressada, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) já solicitou um plano de cobertura e o anúncio dos vencedores. A informação foi compartilhada pela coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A Globo pretende exibir as partidas na TV aberta e no seu canal esportivo fechado, o SporTV. A CazéTV não anunciou grandes novidades em seu estilo de cobertura. A Band segue empolgada na modalidade, afinal, foi a primeira emissora a apostar no futebol feminino, numa época em que muitos tinham receio por conta da audiência.

O canal ESPN, que desde 2014 não transmite um Mundial da Fifa, quer pegar o boom do futebol feminino e investir na sua programação. Além do fato de que o evento vai ser no Brasil.

Desde que começou a transmitir a Copa do Mundo Feminina, em 2019, a Globo tem visto a audiência crescer em sua programação.

