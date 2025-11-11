fechar
Brasileirao | Notícia

Sport x Flamengo: clube carioca terá desfalques para duelo contra o Leão da Ilha

Convocações para a Data FIFA provocarão diversos desfalques para a partida do próximo sábado (15), que será disputada na Arena de Pernambuco

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/11/2025 às 13:47
Filipe Luís, técnico do Flamengo
Filipe Luís, técnico do Flamengo - Reprodução/ Flamengo

Sport e Flamengo se enfrentarão no próximo sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida pode marcar o rebaixamento do Leão da Ilha à Série B do Campeonato Brasileiro. Para não ser rebaixado contra o time carioca, o clube pernambucano precisa vencer.

Apesar de enfrentar um adversário difícil, já que o Flamengo ocupa a segunda colocação na tabela, o time pernambucano possui um motivo a mais para acreditar na vitória.

Flamengo terá desfalques devido à Data FIFA

Sete jogadores do clube carioca foram convocados por diversas seleções sul-americanas para a próxima Data FIFA.

A Seleção Brasileira convocou os defensores Danilo e Alex Sandro, enquanto os laterais Viña e Varela, bem como o meia Arrascaeta, foram convocados pelo Uruguai. Completam a lista o meia Carrascal, presente na convocação da Colômbia, além do atacante Plata, chamado pelo Equador.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além das baixas provocadas pelas convocações, o atacante Pedro também ficará fora do jogo devido à uma fratura no antebraço.

O zagueiro Léo Ortiz, com um estiramento no tornozelo, bem como o meia Jorginho, que sofreu uma lesão na coxa-direita, também são dúvidas para a equipe carioca.

O Sport está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 pontos conquistados. Por outro lado, o Flamengo ocupa a vice-liderança, com 68 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras.

Leia também

Luciano Bivar detona decisão de vender mando e fala em nova eleição no Sport
LEÃO DA ILHA

Luciano Bivar detona decisão de vender mando e fala em nova eleição no Sport
Luciano Bivar opina sobre SAF no Sport e chama atenção para situação 'delicada' do clube
LEÃO DA ILHA

Luciano Bivar opina sobre SAF no Sport e chama atenção para situação 'delicada' do clube

Compartilhe

Tags