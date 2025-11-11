Sport x Flamengo: clube carioca terá desfalques para duelo contra o Leão da Ilha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Convocações para a Data FIFA provocarão diversos desfalques para a partida do próximo sábado (15), que será disputada na Arena de Pernambuco

Sport e Flamengo se enfrentarão no próximo sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida pode marcar o rebaixamento do Leão da Ilha à Série B do Campeonato Brasileiro. Para não ser rebaixado contra o time carioca, o clube pernambucano precisa vencer.

Apesar de enfrentar um adversário difícil, já que o Flamengo ocupa a segunda colocação na tabela, o time pernambucano possui um motivo a mais para acreditar na vitória.

Flamengo terá desfalques devido à Data FIFA

Sete jogadores do clube carioca foram convocados por diversas seleções sul-americanas para a próxima Data FIFA.

A Seleção Brasileira convocou os defensores Danilo e Alex Sandro, enquanto os laterais Viña e Varela, bem como o meia Arrascaeta, foram convocados pelo Uruguai. Completam a lista o meia Carrascal, presente na convocação da Colômbia, além do atacante Plata, chamado pelo Equador.

Além das baixas provocadas pelas convocações, o atacante Pedro também ficará fora do jogo devido à uma fratura no antebraço.

O zagueiro Léo Ortiz, com um estiramento no tornozelo, bem como o meia Jorginho, que sofreu uma lesão na coxa-direita, também são dúvidas para a equipe carioca.

O Sport está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 pontos conquistados. Por outro lado, o Flamengo ocupa a vice-liderança, com 68 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras.