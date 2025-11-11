Chaveamento Copa do Mundo Sub-17: confira adversário do Brasil no mata-mata
Seleção Brasileira encerrou a fase de grupos na liderança, após conquistar duas vitórias e um empate, e irá encarar surpresa na próxima etapa
A Seleção Brasileira está garantida no mata-mata da Copa do Mundo Sub-17. competição realizada no Catar.
São 104 partidas realizadas a partir de 2025, com 48 países confirmados, todos divididos em 12 grupos, modelo que também será utilizado na Copa do Mundo principal.
Na fase de grupos, avançam as duas melhores equipes de cada chave e as oito melhores terceiras colocadas no geral.
A partir daí, será realizado um mata-mata em jogo único, até a final, que está marcada para o dia 27 de novembro, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Portanto, será disputada uma fase a mais em relação aos torneios anteriores.
Quem será o primeiro adversário do Brasil no mata-mata?
Na fase de 32 avos de final, a Seleção Brasileira irá encarar Uganda, em duelo que ainda não tem data confirmada. A partida será disputada entre os dias 14 e 15 de novembro.
Próxima adversária da Amarelinha, a nação africana ficou em terceiro lugar no Grupo K, atrás de França e Canadá. Todos conquistaram quatro pontos ao final da fase de grupos.
O Brasil Sub-17 encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17 com 7 pontos conquistados, após vitórias contra Honduras e Indonésia, além de um empate contra Zâmbia.
Apesar de ter terminado com o mesmo número de pontos da seleção africana, a Amarelinha possui maior saldo de gols.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Brasil pode encarar pedreira nas oitavas
Caso se classifique para as oitavas de final, a Seleção Brasileira pode encarar a França, que enfrenta a Colômbia na próxima fase.
Enquanto os franceses lideraram o Grupo K, Los Cafeteros encerraram a primeira fase em segundo lugar no Grupo G.
Histórico do Brasil na Copa do Mundo Sub-17