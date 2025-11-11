Real Madrid acerta empréstimo de Endrick ao Lyon; entenda acordo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atacante brasileiro convive com falta de oportunidades no Santiago Bernabéu e irá para a França com o intuito de voltar à briga por vaga na Copa

Endrick terá um novo destino para a segunda metade da temporada 2025-26. O jogador será emprestado ao Lyon, da França.

De acordo com o GE, o clube francês já chegou a um acordo para o Real Madrid. O contrato de empréstimo não prevê nenhuma cláusula de opção de compra.

As duas equipes já discutem os últimos detalhes para definir o vínculo do jogador. A negociação contará com gatilhos que cancelam o empréstimo caso os Merengues sofram com contusões na equipe.

O Lyon foi a primeira opção de Endrick desde o início das buscas por um novo clube. O brasileiro chegou a ser sondado pelo Manchester United, mas optou pelo projeto francês.

Alguns fatos que influenciaram no desfecho das negociações são o fato do Lyon disputar competições continentais, além da presença do técnico português Paulo Fonseca, conhecido por trabalhar com diversos atletas brasileiros.

Endrick busca voltar à briga por vaga na Copa do Mundo

O brasileiro também espera atuar em mais ocasiões para retornar à disputa por uma vaga no ataque da Seleção para a Copa do Mundo 2026. O jogador não é convocado pela Amarelinha desde o último mês de março.

Endrick entrou em campo apenas uma vez na atual temporada. O brasileiro atuou por 11 minutos em duelo contra o Valencia, por La Liga.

O atacante de 19 anos defende a camisa do Real Madrid desde 2024, após passagem marcante pelo Palmeiras. Ao todo, foram 38 partidas disputadas, com 7 gols marcados.