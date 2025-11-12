Vinícius Júnior aponta evolução da seleção com Ancelotti e já pede 'clima' de Copa do Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado (15), o Brasil enfrenta Senegal, em Londres, na Inglaterra. Em seguida, na terça-feira (18), pega a Tunísia, em Lille, na França

O atacante Vini Jr elogiou o trabalho do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O italiano comandou o Brasil em seis oportunidades até o momento, obtendo três vitórias, um empate e duas derrotas. Para o jogador revelado pelo Flamengo, a equipe nacional tem alcançado evolução nesses meses sob a orientação do atual treinador e, faltando sete meses para a Copa do Mundo de 2026, já pediu que a equipe entre no "clima" do Mundial.

"Acredito que estamos evoluindo com o mister (Carlo Ancelotti), estamos criando um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa será muito importante. Temos poucas partidas até lá. Todo mundo tem que entrar no clima da Copa, e colocar na cabeça que nossa oportunidade está chegando. Ele tem feito o que fez em outros clubes. Passa confiança aos jogadores, deixa todos muito à vontade, para aproveitar a característica de cada atleta na sua melhor posição. Ele quer ver o povo brasileiro feliz, voltar o futebol que a gente sempre teve e tentar conquistar a Copa, que é o nosso maior objetivo", disse Vini Jr em entrevista à CBF TV.

Nesta Data Fifa, o Brasil tem compromissos contra Senegal e Tunísia. Vinicius Júnior destacou que os amistosos serão ótimos testes de olho na Copa do Mundo do ano que vem.

"São jogadores experientes, que já jogaram Copa do Mundo, que têm essa experiência, que conta muito. Cada vez que estamos juntos a gente vai melhorando o entrosamento em campo, tem um entendimento melhor do que ele quer no dia a dia, nos jogos, para quando chegar na Copa do Mundo estejamos preparados. A hora de cometer erros é agora, porque na Copa do Mundo são oito jogos e você não pode errar", prosseguiu.

"Serão jogos muito intensos, de muita força e velocidade. As equipes africanas se impõem muito nesse aspecto do jogo. Precisamos igualar isso e fazer sobressair a nossa qualidade", ensinou.

Ederson celebra volta à seleção com Ancelotti

O goleiro Ederson esteve presente na entrevista coletiva desta quarta-feira (12), em Londres, e celebrou o seu retorno ao time nacional (ficou fora de cinco convocações por motivo de lesão) agora comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Experiente e com rica história de títulos na carreira, o atleta espera iniciar uma nova sequência sob os olhos do chefe italiano.

"Estou muito contente por mais essa oportunidade. Estava com uma grande expectativa por passar esse período tão longe da seleção. Mas agora estou vivendo a alegria de voltar. Quero corresponder durante os treinamentos", afirmou o goleiro que completou o seu discurso comentando sobre o ambiente que encontrou.

"Durante esses dois dias vi a forma que eles treinam, no mais alto nível possível. Podemos esperar um grande jogo contra Senegal, que tem uma bela equipe. Acho que temos um excelente grupo com grandes atletas e que só precisa de tempo para aprimorar as ideias de jogo do treinador", comentou.

Neste sábado, dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, em Londres, às 13h (de Brasília). Em seguida, no dia 18, pega a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).