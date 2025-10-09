Ancelotti prioriza mentalidade campeã na seleção: 'Atitude é superior à estratégia'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brasil enfrenta a Coreia na sexta-feira (10), em Seul, às 8h (horário de Brasília). A seleção volta a campo dia 14 para encarar o Japão, em Tóquio

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, está moldando uma seleção brasileira com base em mérito e comprometimento. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), antes do amistoso com a Coreia do Sul desta sexta-feira (10), em Seul, o treinador italiano deixou claro que desempenho e postura serão decisivos nas convocações, acima de qualquer nome consagrado.

O italiano adiantou mudanças no gol e indicou que não vai se prender apenas aos atletas que treinou anteriormente no Real Madrid. "Amanhã vamos começar o jogo com Bento e no próximo jogo, Hugo Souza", revelou, indicando que fará um rodízio entre os goleiros durante os amistosos.

A escalação contra a Coreia do Sul, segundo ele, será definida com base no desempenho do último jogo contra o Chile, em que o Brasil venceu por 3 a 0 no Maracanã.

Além da troca no gol, o técnico ressaltou que sua base de confiança vai além dos jogadores que comandou na Europa. "A base que a seleção tem é ampla, não somente os que jogaram comigo no Real", afirmou, afastando a possibilidade de preferência por nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo ou Éder Militão, que estiveram sob seu comando no clube espanhol.

Ancelotti também destacou que o principal critério para estar na Copa do Mundo com a seleção será o comprometimento com a equipe. "Não quero jogadores que estejam na Copa para serem os melhores do mundo, e sim para serem campeões", disse.

Ao ser questionado sobre estratégias de jogo, Ancelotti afirmou que a atitude em campo pode ser transformada mais rapidamente do que o plano tático. "A atitude dos jogadores em campo não necessita muito tempo para mudar, e isso é superior à estratégia", afirmou.

Na última atividade antes da partida, nesta quinta-feira (9), o técnico italiano Carlo Ancelotti voltou a armar a equipe no esquema 4-2-4 com um quarteto ofensivo formado por Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo. A única novidade em relação ao time formado na última quarta (8) foi a entrada de Bruno Guimarães no lugar de Lucas Paquetá.

Desta forma, o Brasil deve iniciar a partida com: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo.

O Brasil enfrenta a Coreia na sexta-feira, em Seul, às 8h (horário de Brasília). A seleção volta a campo dia 14 para encarar o Japão, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília). A última Data Fifa de 2025 será em novembro, quando os comandados de Carlo Ancelotti jogam contra Senegal e Tunísia em Londres e em Paris, respectivamente.