Seleção brasileira realiza primeiro treino para amistosos na Europa
Brasil enfrenta o Senegal no próximo sábado (15), em Londres (Inglaterra), e encara a Tunísia na próxima terça-feira (18), em Lille (França)
Clique aqui e escute a matéria
A seleção brasileira realizou na tarde desta segunda-feira (10) a sua primeira atividade de preparação para os amistosos contra o Senegal e a Tunísia. O treino em campo, que contou com a participação de apenas 14 jogadores, foi realizado no Centro de Treinamento do Arsenal (Inglaterra), em Londres.
Dos 26 jogadores convocados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, apenas 22 já se apresentaram. A expectativa é de que cheguem, na próxima terça-feira (11), quatro atletas que atuam no futebol brasileiro: Vitor Roque, do Palmeiras, Fabricio Bruno, do Cruzeiro, Alex Sandro e Danilo, do Flamengo.
A Data Fifa de novembro marca o final dos compromissos da seleção brasileira no ano de 2025. O Brasil enfrenta o Senegal no próximo sábado (15), a partir das 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, e encara a Tunísia, na próxima terça-feira (18), a partir das 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).
Convocados para amistosos contra Senegal e Tunísia:
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), John (Nottingham Forest);
Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG);
Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Luciano Juba (Bahia), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma);
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham);
Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid)., Vitor Roque (Palmeiras).