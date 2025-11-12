Virginia e Vini Jr. terminaram? Influenciadora se pronuncia após foto polêmica com personal trainer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca revela detalhes sobre o relacionamento e rebate informações sobre crise com Vini Jr.: "Não teve..."; confira o pronunciamento

Depois de polemizar com uma foto ao lado do personal trainer, Virginia Fonseca veio a público para comentar sobre a sua relação com Vinicius Jr. e uma possível crise no namoro.

Tudo teria começado quando a empresária fez uma publicação em que recebia uma massagem do personal trainer Michael Gomes, após um treino. “Isso aqui é para quê?”, perguntou a influencer, que recebeu como resposta: “Dar uma relaxada na sua musculatura”.

Virginia brincou e falou: “Depois uma banheirinha de gelo será?”. O diálogo foi o suficiente para os fãs do mais novo casal do pedaço criarem diversas teorias sobre uma crise no relacionamento.

No entanto, a influenciadora não perdeu tempo e respondeu as dúvidas: "Não. Não teve nada de briga. [Namoro] está firme e forte", contou.

Quando perguntada sobre uma possível vinda do craque para o Brasil, a empresária foi enfática: "Não tem previsão, o menino não tem agenda. É muito complicado. Até falo: 'Gente, que vida é essa?'. Mas é a vida que ele ama, e não tem folga, né? É jogar, jogar, jogar. Nem a gente tem folga, quem dirá no Carnaval", afirmou.

