Celebridades | Notícia

Mia Goth volta a falar da avó brasileira, Maria Gladys, e relembra infância no Brasil

Atriz contou que cresceu acompanhando a avó em sets de filmagem e revelou que ela foi sua inspiração para seguir a carreira artística

Por Bianca Tavares Publicado em 10/11/2025 às 8:31
Imagem da atriz Mia Goth
Imagem da atriz Mia Goth - Reprodução/Instagram

A atriz Mia Goth, estrela de Hollywood e protagonista do novo filme Frankenstein na Netflix, voltou a comentar sobre a relação com sua avó materna, a veterana brasileira Maria Gladys.

Durante uma entrevista ao site internacional Mitú, a artista contou que parte de sua infância foi vivida no Brasil e que a convivência com a avó foi decisiva para sua escolha profissional.

“Cresci com a minha avó no Brasil. Minha avó é atriz no Brasil. Algumas das minhas memórias mais antigas são de estar no set de filmagem com ela, assisti-la gravar filmes e programas de TV, a fazer teatro”, disse Mia. “Lembro de ter tanta admiração por ela e pensar: ‘Quero fazer isso’”, completou.

A fala reacende a atenção do público sobre a trajetória de Maria Gladys, que esteve nos holofotes em abril deste ano, quando familiares relataram que ela havia desaparecido em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais.

Na ocasião, uma das filhas, Maria Thereza Mello Maron, afirmou que a mãe estava confusa e sem dinheiro para retornar para casa, pedindo ajuda financeira para buscá-la.

Boatos indicavam que Mia ajudaria a avó financeiramente e que poderia levá-la para morar no exterior com sua mãe, Rachel Goth. A informação, no entanto, foi negada por Maria Thereza.

Após o episódio, Maria Gladys, de 85 anos, foi vista novamente no dia 1º de novembro, almoçando na zona sul do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal O Dia, Maria Thereza explicou que a atriz vive atualmente em Minas e viaja ao Rio ocasionalmente. Ela também revelou que a mãe deve gravar um novo filme no próximo ano.

