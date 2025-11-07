Priscila Senna canta e recebe homenagem no Caldeirão do Mion deste sábado
Programa da TV Globo celebra a trajetória da cantora pernambucana Priscila Senna com música, emoção e participações especiais; confira
O Caldeirão do Mion deste sábado (9) promete uma tarde de celebração à música popular brasileira. Marcos Mion recebe Priscila Senna, a “Musa do Brega”, em uma edição marcada por emoção, alegria e grandes sucessos.
A cantora pernambucana vai embalar o público com canções que marcaram sua carreira e será surpreendida com uma homenagem especial preparada pela produção.
Durante o programa, os telespectadores poderão relembrar momentos marcantes da trajetória de Priscila e suas participações em programas nacionais da TV Globo, que ajudaram a projetar ainda mais seu talento no cenário nacional.
Entre as surpresas da atração, está um depoimento exclusivo da cantora Simone Mendes, que enviou uma mensagem de carinho e admiração à artista.
"Estou muito feliz! Mion e toda a produção me receberam super bem nos Estúdios Globo. O programa está lindo... Cantei, me emocionei e me diverti muito. Foi uma experiência incrível! Não percam neste sábado, porque está realmente imperdível”, contou Priscila Senna.
O Caldeirão do Mion vai ao ar neste sábado, a partir das 16h, na TV Globo.