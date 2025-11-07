Paola Carosella revela que já dispensou o guitarrista Slash em novo episódio do "Na Palma da Mari"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chef e humorista Fabão conversam sobre bastidores, leveza no trabalho e os desafios do mundo digital no episódio que foi ao ar na quinta (6)

Clique aqui e escute a matéria

Paola Carosella e o humorista Fabão protagonizam uma conversa divertida e cheia de boas histórias no novo episódio de Na Palma da Mari.

Sob o comando de Mari Palma, o encontro é marcado por confissões, risadas e reflexões sobre como lidar com a vida e a exposição nas redes sociais.

“Eu dispensei o Slash”

Durante o papo, Paola surpreendeu ao relembrar os bastidores do tempo em que trabalhava em serviços de catering para turnês internacionais. A chef contou que chegou a dispensar o guitarrista do Guns N’ Roses sem perceber quem ele era.

“Durante dois anos, cozinhamos para Metallica, Kiss, Madonna, Ziggy Marley, Peter Gabriel, Guns N’ Roses. Um dia, o Slash entrou no catering e me perguntou em espanhol que horas servíamos o almoço. Eu disse: ‘Aqui a gente só serve a banda’ e mandei ele embora. Depois levei um chute e fui buscá-lo de volta”, contou, rindo.

Paola também lembrou o período em que cozinhou durante a turnê e as gravações do filme Evita, estrelado por Madonna. “Foram dois meses de trabalho, mas eu a vi só duas vezes de longe. Ela estava grávida da Lourdes e, sinceramente, acho que ela nem comia muita comida”, brincou.

Entre redes sociais e o mundo real

O episódio mergulha em reflexões sobre a era digital. Paola comentou o afastamento das redes e o cansaço com o excesso de exigências online. “Eu não sou uma voz importante na internet, até porque uso cada vez menos. Peço desculpas às pessoas que me seguem, porque eu não entrego nada. Abro a câmera e já preciso escolher trilha, trend, editar. Dá muito trabalho. Prefiro viver”, disse.

Fabão, que acumula milhões de visualizações, também falou sobre equilíbrio entre humor e seriedade. “Um dia pensei que queria ser levado mais a sério. Aí li um comentário dizendo que eu sofria da síndrome do palhaço de circo, quando ele tenta falar sério e o público não ri. É bem isso. Hoje aprendi a dosar. Nem toda trend precisa da minha opinião.”

Entre os momentos mais sinceros da conversa, Paola refletiu sobre a pressão de se manifestar o tempo todo. “Parecia que a gente vivia duas vidas: a real e a da rede. Precisava comentar tudo. Agora entendo que não é assim. A vida real pede mais presença e menos cobrança. Quando o que mostramos é verdadeiro, já é o suficiente.”

Fabão completou com um olhar pessoal: “Sou um homem preto gay. Isso por si só é um posicionamento político. Posso abrir a câmera e falar por cinco minutos, mas prefiro mostrar que estou bem, vivendo, ajudando quem está perto. Isso já é muito.”

Bastidores e aprendizados do MasterChef

Paola também revisitou a experiência que a transformou em um dos nomes mais conhecidos da gastronomia brasileira. “O maior aprendizado foi entender que é preciso se divertir. A cozinha é disciplina e respeito, sim, mas também é leveza. O MasterChef mostrou uma parte da profissão, mas há muitas outras formas de se relacionar com a comida.”

A chef revelou ainda um conselho que recebeu de Ana Paula Padrão. “Estávamos gravando e eu devia estar séria demais. Ela olhou pra mim e disse: ‘Amiga, você não tá se divertindo, não?’. Aquilo me marcou. Percebi que estava sendo cruel comigo mesma, em vez de aproveitar o momento.”

Paola e Fabão contaram como se aproximaram e criaram uma amizade genuína. “A gente se conheceu porque pessoas legais se atraem. Se você gosta de alguém na internet, manda uma mensagem. Foi o que eu fiz”, disse Paola.

O novo episódio de Na Palma da Mari foi ao ar nesta quinta-feira (6), no CNN Pop.