Paola Carosella revela que já dispensou o guitarrista Slash em novo episódio do "Na Palma da Mari"
Chef e humorista Fabão conversam sobre bastidores, leveza no trabalho e os desafios do mundo digital no episódio que foi ao ar na quinta (6)
Clique aqui e escute a matéria
Paola Carosella e o humorista Fabão protagonizam uma conversa divertida e cheia de boas histórias no novo episódio de Na Palma da Mari.
Sob o comando de Mari Palma, o encontro é marcado por confissões, risadas e reflexões sobre como lidar com a vida e a exposição nas redes sociais.
“Eu dispensei o Slash”
Durante o papo, Paola surpreendeu ao relembrar os bastidores do tempo em que trabalhava em serviços de catering para turnês internacionais. A chef contou que chegou a dispensar o guitarrista do Guns N’ Roses sem perceber quem ele era.
“Durante dois anos, cozinhamos para Metallica, Kiss, Madonna, Ziggy Marley, Peter Gabriel, Guns N’ Roses. Um dia, o Slash entrou no catering e me perguntou em espanhol que horas servíamos o almoço. Eu disse: ‘Aqui a gente só serve a banda’ e mandei ele embora. Depois levei um chute e fui buscá-lo de volta”, contou, rindo.
Paola também lembrou o período em que cozinhou durante a turnê e as gravações do filme Evita, estrelado por Madonna. “Foram dois meses de trabalho, mas eu a vi só duas vezes de longe. Ela estava grávida da Lourdes e, sinceramente, acho que ela nem comia muita comida”, brincou.
Entre redes sociais e o mundo real
O episódio mergulha em reflexões sobre a era digital. Paola comentou o afastamento das redes e o cansaço com o excesso de exigências online. “Eu não sou uma voz importante na internet, até porque uso cada vez menos. Peço desculpas às pessoas que me seguem, porque eu não entrego nada. Abro a câmera e já preciso escolher trilha, trend, editar. Dá muito trabalho. Prefiro viver”, disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Fabão, que acumula milhões de visualizações, também falou sobre equilíbrio entre humor e seriedade. “Um dia pensei que queria ser levado mais a sério. Aí li um comentário dizendo que eu sofria da síndrome do palhaço de circo, quando ele tenta falar sério e o público não ri. É bem isso. Hoje aprendi a dosar. Nem toda trend precisa da minha opinião.”
Entre os momentos mais sinceros da conversa, Paola refletiu sobre a pressão de se manifestar o tempo todo. “Parecia que a gente vivia duas vidas: a real e a da rede. Precisava comentar tudo. Agora entendo que não é assim. A vida real pede mais presença e menos cobrança. Quando o que mostramos é verdadeiro, já é o suficiente.”
Fabão completou com um olhar pessoal: “Sou um homem preto gay. Isso por si só é um posicionamento político. Posso abrir a câmera e falar por cinco minutos, mas prefiro mostrar que estou bem, vivendo, ajudando quem está perto. Isso já é muito.”
Bastidores e aprendizados do MasterChef
Paola também revisitou a experiência que a transformou em um dos nomes mais conhecidos da gastronomia brasileira. “O maior aprendizado foi entender que é preciso se divertir. A cozinha é disciplina e respeito, sim, mas também é leveza. O MasterChef mostrou uma parte da profissão, mas há muitas outras formas de se relacionar com a comida.”
A chef revelou ainda um conselho que recebeu de Ana Paula Padrão. “Estávamos gravando e eu devia estar séria demais. Ela olhou pra mim e disse: ‘Amiga, você não tá se divertindo, não?’. Aquilo me marcou. Percebi que estava sendo cruel comigo mesma, em vez de aproveitar o momento.”
Paola e Fabão contaram como se aproximaram e criaram uma amizade genuína. “A gente se conheceu porque pessoas legais se atraem. Se você gosta de alguém na internet, manda uma mensagem. Foi o que eu fiz”, disse Paola.
O novo episódio de Na Palma da Mari foi ao ar nesta quinta-feira (6), no CNN Pop.