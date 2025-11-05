Ivete Sangalo divide palco com grupo Akatu em Belo Horizonte
Cantora baiana prestou homenagem ao grupo, além da cantora Clara Nunes, com discurso sobre valorização da cultura regional e artistas locais
A turnê “Clareou”, de Ivete Sangalo, passou por mais um destino no último sábado, 1° de novembro. Dessa vez, foi a hora de Belo Horizonte celebrar o samba e também prestar homenagem à cantora Clara Nunes.
O ato foi uma surpresa para os fãs e aconteceu na área externa do Mineirinho, após o convite inesperado da cantora baiana para dividir o palco com Akatu, grupo mineiro de samba e pagode que já colaborou com diversos artistas importantes da área, como Péricles e Turma do Pagode.
"Bom demais ter vocês aqui, esses meninos de Minas! Veja bem, vocês são daqui de Minas Gerais e eu, quando peço licença para cantar o samba por aqui, faço questão de trazer vocês comigo. Montei minha parada toda, mas o mínimo que eu devo fazer é reconhecer, com educação e gentileza, o quanto vocês são talentosos. Como que eu chego num lugar que tem gente tão boa e não chamo para dividir o palco? Obrigada por terem vindo. É uma honra ter vocês aqui”, comentou Ivete.
O público presenciou um repertório emocionante com “Luz das Estrelas”, “Desafio” e “Coração Partido”, com uma homenagem direta de Veveta, que fez questão de elogiar o talento do grupo e reforçar a importância de valorizar artistas locais.
"É um sonho. Estamos tentando manter uma normalidade, mas não tem como. Estar lado a lado com uma artista tão incrível, que admiramos tanto, é de tirar o fôlego. Agradecemos de coração à Ivete pela generosidade e pelo espaço que ela nos deu. É algo que vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas”, revelou o vocalista do Akatu, Beg Candeia, sobre dividir o palco com a cantora baiana.
"Ser convidado por Ivete Sangalo é uma alegria indescritível. É o reconhecimento do nosso trabalho e da música que construímos com tanto carinho. Dividir o palco com uma artista tão grandiosa, ainda mais aqui em Belo Horizonte, é um momento único e de muita emoção. Só temos a agradecer”, completou Bogé, outro vocalista do Akatu.