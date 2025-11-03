fechar
Celebridades | Notícia

Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas por namoro com Vini Jr.

Margareth Serrão usou as redes sociais para rebater comentários negativos sobre o relacionamento de Virgínia Fonseca com o jogador

Por Bianca Tavares Publicado em 03/11/2025 às 7:29 | Atualizado em 03/11/2025 às 7:36
Imagem de Margareth Serrão e Virginia Fonseca
Imagem de Margareth Serrão e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a ser alvo de comentários negativos nas redes sociais após assumir o namoro com o jogador Vini Jr.

Com grande visibilidade online, a empresária tem enfrentado uma nova onda de críticas, o que levou sua mãe, Margareth Serrão, a se manifestar publicamente em defesa da filha.

Margareth respondeu a um comentário depreciativo nas redes, reforçando as qualidades de Virgínia e criticando os ataques direcionados à influenciadora.

“Amor ela tem de sobra, fé imensa, dignidade nas alturas, beleza você sabe, responsabilidade intacta, autoestima no teto, felicidade também nem preciso comentar, né? Psicológico maravilhoso pra tolerar esse tipo de fala de quem nem a conhece e nunca tomou um café com ela pra saber a verdade dos sentimentos dela. Então me poupe, por favor!”, escreveu.

A mensagem viralizou e recebeu apoio de fãs, que elogiaram a postura firme e protetora da mãe. Mesmo com a polêmica, Virginia manteve o tom leve.

No sábado (1º), ela publicou no TikTok um vídeo dançando funk e deixou uma mensagem bem-humorada aos críticos: “Estão falando de você. É bem capaz de eu nem dormir hoje”, ironizou na legenda.

