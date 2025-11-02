fechar
Celebridades |

Poliana Rocha comenta foto de Zé Felipe e Ana Castela e divide opiniões

A mãe de Zé Felipe compartilhou mensagem sobre o casal e internautas apontaram possível indireta para Virgínia Fonseca, sua ex-nora

Por Bianca Tavares Publicado em 02/11/2025 às 8:25
Imagem de Poliana Rocha, Zé Felipe e Ana Castela
Imagem de Poliana Rocha, Zé Felipe e Ana Castela - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Poliana Rocha voltou a movimentar as redes sociais neste fim de semana. A empresária publicou uma mensagem sobre o relacionamento de Zé Felipe e Ana Castela, e internautas rapidamente levantaram suspeitas de uma possível indireta para Virginia Fonseca, ex-esposa do cantor.

A postagem veio à tona após novas informações sobre o divórcio de Zé Felipe e Virginia, que, segundo rumores, ainda enfrentam disputas judiciais envolvendo a divisão de lucros da marca WePink.

Enquanto a influenciadora aproveitava dias em Madrid, onde acompanhou mais um jogo de Vinícius Jr., o cantor se divertia no Brasil ao lado de Ana Castela.

Leia Também

Nos stories, Poliana compartilhou fotos do casal coberto de lama durante um momento de descontração e escreveu uma reflexão sobre simplicidade e autenticidade. "Entre risadas e lama descobriram que os melhores momentos são aqueles vividos sem medo de se sujar! Na lama, a vaidade se desfaz e o que sobra é o que realmente importa, o riso sincero, o olhar verdadeiro e a leveza de quem não precisa provar nada para ninguém", publicou.

A declaração repercutiu nas redes e dividiu opiniões. Alguns seguidores viram na fala um elogio espontâneo ao casal, enquanto outros apontaram uma alfinetada indireta para Virginia Fonseca.

O comentário foi replicado por páginas de fofoca e reacendeu as discussões sobre o relacionamento do trio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Rapper Veigh reúne fãs no Classic Hall com show da turnê EVOM
Celebridades

Rapper Veigh reúne fãs no Classic Hall com show da turnê EVOM
Justin Bieber se diverte assistindo a pegadinha clássica de Silvio Santos em live
Celebridades

Justin Bieber se diverte assistindo a pegadinha clássica de Silvio Santos em live

Compartilhe

Tags