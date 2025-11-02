Poliana Rocha comenta foto de Zé Felipe e Ana Castela e divide opiniões
A mãe de Zé Felipe compartilhou mensagem sobre o casal e internautas apontaram possível indireta para Virgínia Fonseca, sua ex-nora
Poliana Rocha voltou a movimentar as redes sociais neste fim de semana. A empresária publicou uma mensagem sobre o relacionamento de Zé Felipe e Ana Castela, e internautas rapidamente levantaram suspeitas de uma possível indireta para Virginia Fonseca, ex-esposa do cantor.
A postagem veio à tona após novas informações sobre o divórcio de Zé Felipe e Virginia, que, segundo rumores, ainda enfrentam disputas judiciais envolvendo a divisão de lucros da marca WePink.
Enquanto a influenciadora aproveitava dias em Madrid, onde acompanhou mais um jogo de Vinícius Jr., o cantor se divertia no Brasil ao lado de Ana Castela.
Nos stories, Poliana compartilhou fotos do casal coberto de lama durante um momento de descontração e escreveu uma reflexão sobre simplicidade e autenticidade. "Entre risadas e lama descobriram que os melhores momentos são aqueles vividos sem medo de se sujar! Na lama, a vaidade se desfaz e o que sobra é o que realmente importa, o riso sincero, o olhar verdadeiro e a leveza de quem não precisa provar nada para ninguém", publicou.
A declaração repercutiu nas redes e dividiu opiniões. Alguns seguidores viram na fala um elogio espontâneo ao casal, enquanto outros apontaram uma alfinetada indireta para Virginia Fonseca.
O comentário foi replicado por páginas de fofoca e reacendeu as discussões sobre o relacionamento do trio.