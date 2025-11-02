Rapper Veigh reúne fãs no Classic Hall com show da turnê EVOM

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O rapper levou a EVOM Tour ao Classic Hall com um show grandioso, repleto de efeitos visuais, sucessos e participação intensa do público

Clique aqui e escute a matéria

O Classic Hall recebeu uma multidão neste sábado (1º) para o show da EVOM Tour, que marcou a passagem de Veigh pelo Recife.

Após a estreia em São Paulo, o rapper apresentou um espetáculo que combinou força, emoção e grandiosidade, consolidando sua posição entre os nomes mais influentes do rap brasileiro.

Antes da atração principal, o público vibrou com as performances de Nagalli, Ghard, Niink e G.A., que aqueceram o palco com muita energia e mostraram a potência da nova geração do gênero.

O show impressionou pela cenografia e pelos efeitos visuais, resultado de uma produção que envolveu mais de 100 profissionais. Realizada pela 30e em parceria com a Supernova Ent, a EVOM Tour tem se destacado por elevar o padrão das produções de rap no país.

No repertório, Veigh misturou sucessos como “Novo Balanço”, “Engana Dizendo Que Ama”, “Taylor”, “Monaco Freestyle” e “Vida Chique” com faixas do álbum “Eu Venci o Mundo”, que inspira a turnê. Um dos momentos mais marcantes da noite foi “Artista Genérico”, cantada em coro pelo público.