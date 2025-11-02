fechar
Rapper Veigh reúne fãs no Classic Hall com show da turnê EVOM

O rapper levou a EVOM Tour ao Classic Hall com um show grandioso, repleto de efeitos visuais, sucessos e participação intensa do público

Por Bianca Tavares Publicado em 02/11/2025 às 7:27
Imagem de Veigh
Imagem de Veigh - Reprodução/Instagram

O Classic Hall recebeu uma multidão neste sábado (1º) para o show da EVOM Tour, que marcou a passagem de Veigh pelo Recife.

Após a estreia em São Paulo, o rapper apresentou um espetáculo que combinou força, emoção e grandiosidade, consolidando sua posição entre os nomes mais influentes do rap brasileiro.

Antes da atração principal, o público vibrou com as performances de Nagalli, Ghard, Niink e G.A., que aqueceram o palco com muita energia e mostraram a potência da nova geração do gênero.

O show impressionou pela cenografia e pelos efeitos visuais, resultado de uma produção que envolveu mais de 100 profissionais. Realizada pela 30e em parceria com a Supernova Ent, a EVOM Tour tem se destacado por elevar o padrão das produções de rap no país.

No repertório, Veigh misturou sucessos como “Novo Balanço”, “Engana Dizendo Que Ama”, “Taylor”, “Monaco Freestyle” e “Vida Chique” com faixas do álbum “Eu Venci o Mundo”, que inspira a turnê. Um dos momentos mais marcantes da noite foi “Artista Genérico”, cantada em coro pelo público.

 

