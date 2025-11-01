Oportunidade e inclusão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acreditamos que investir em qualificação é investir em pessoas , e que cada talento lapidado é uma nova semente de transformação social.

Clique aqui e escute a matéria

Há algo de profundamente humano em acreditar no potencial das pessoas. Na Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife , é dessa crença que nasce o nosso propósito: abrir caminhos, construir pontes e fazer brilhar o talento que já pulsa em cada recifense.

Acreditamos que qualificar é mais do que ensinar. É revelar o que já existe — lapidar habilidades, despertar vocações, inspirar sonhos e transformá-los em realizações concretas. Nosso trabalho é conectar pessoas a oportunidades, transformar vidas por meio do aprendizado e permitir que cada um encontre, no ofício que ama, o seu lugar no mundo. Em 2025, seguimos firmes nessa travessia.

São 14 escolas profissionalizantes espalhadas pela cidade, oferecendo cursos gratuitos que unem técnica, criatividade e propósito. Da indústria à beleza, da tecnologia à saúde, formamos profissionais preparados para um mercado em constante movimento.

Mas também sabemos que o sucesso profissional vai além dos certificados. Por isso, investimos na *formação comportamental , estimulando o desenvolvimento das chamadas soft skills: empatia, comunicação, liderança, trabalho em equipe, adaptabilidade e inteligência emocional. Acreditamos que o conhecimento técnico forma profissionais, mas são os valores humanos que formam cidadãs e cidadãos capazes de transformar realidades.

Nosso compromisso é fortalecer tanto o fazer quanto o ser — porque o mundo do trabalho precisa de mãos preparadas, mas também de corações conscientes. Afinal, na era dos robôs, quem sente com consciência é soberano. Programas como o Qualifica Recife e a Escola de Empreendedorismo do Recife trazem formações atualizadas e acessíveis — abordando desde o marketing digital à inteligência artificial — para que o conhecimento se torne ponte, e nunca barreira.

Valorizamos também o fazer com as mãos e o coração: o Prodarte, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife, incentiva nossas artesãs e artesãos, fortalecendo a economia criativa e mantendo viva a alma cultural da cidade.

E quando a formação encontra o mercado, surge o GO Recife — a plataforma que aproxima quem busca trabalho de quem quer contratar. Um elo de confiança que tem contribuído para um marco histórico: o Recife vive hoje a menor taxa de desemprego dos últimos dez anos, acima da média nacional na recuperação de postos de trabalho. Nada disso seria possível sem o nosso maior compromisso: inclusão, dignidade e futuro.

Acreditamos que investir em qualificação é investir em pessoas , e que cada talento lapidado é uma nova semente de transformação social. É assim que seguimos — com fé nas mãos, coragem nos passos e esperança no olhar — fazendo do trabalho uma ponte de oportunidades e da educação um farol de possibilidades.

Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife Onde o talento encontra o seu caminho. Onde o futuro é feito de gente que acredita.





Isabela de Roldão. secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife