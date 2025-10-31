fechar
Agenda | Notícia

Projeto Aria Social, em parceria com o Governo do Estado, realiza Concerto de Natal 2025

Espetáculo em parceria com o Governo do Estado será realizado nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas

Por Júlia Nascimento Publicado em 31/10/2025 às 7:38
O Concerto de Natal 2025, regido por Rosemary Oliveira e direção artística de Ana Emília Freire, conta com um elenco de 144 artistas. Crédito: Fernando Azevedo.
O Concerto de Natal 2025, regido por Rosemary Oliveira e direção artística de Ana Emília Freire, conta com um elenco de 144 artistas. Crédito: Fernando Azevedo. - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A música, a dança e o espírito natalino vão tomar conta do Recife no início de dezembro. O projeto Aria Social, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, realiza o Concerto de Natal 2025, um espetáculo gratuito que promete encantar o público com arte, emoção e esperança. As apresentações acontecem nos dias 5 e 6 de dezembro, às 19h30, e no dia 7, às 17h30, em um palco montado em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio.

Com direção geral da bailarina Cecilia Brennand, o concerto chega à sua quarta edição com uma estrutura grandiosa e um elenco de 144 artistas, entre bailarinos, músicos, solistas e coral infantil, além de uma equipe técnica e de produção com 17 profissionais, somando 162 pessoas envolvidas.

“Estamos muito felizes e gratos em realizar o Concerto de Natal contando com a parceria do Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Será uma experiência inesquecível de arte, cultura e esperança para o nosso povo”, afirma Cecilia Brennand, diretora-geral do Aria Social.

Leia Também

Espetáculo celebra fé e renovação

O concerto é regido pela maestrina Rosemary Oliveira, com direção artística e coreografias de Ana Emília Freire. O repertório reúne clássicos que atravessam gerações, como Adeste Fideles e Pinheirinho, e culmina com o quarto movimento da imponente Nona Sinfonia de Beethoven.

“O programa foi pensado para emocionar. Cada acorde e movimento celebram a fé, a esperança e a paz que Cristo trouxe à humanidade”, destaca Rosemary.

A encenação integra música e dança em um diálogo poético entre vozes e gestos. “O Concerto de Natal é como uma pintura viva, onde a música se transforma em imagem e o corpo em oração. O espírito natalino está presente em cada cena”, define a diretora artística Ana Emília Freire.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As coreografias também contam com a participação da bailarina e coreógrafa Inêz Lima, que assina o balé clássico do espetáculo. Já o coro infantil, sob a direção da professora Marcia Nascimento, traz a delicadeza das vozes infantis em canções como Alegria de Natal.

Divulgação
A bailarina e diretora geral do concerto, Cecilia Brennand traz a delicadeza e expressão dos gestos, ampliando o sentido poético do Concerto de Natal 2025. Crédito: Fernando Azevedo. - Divulgação

Entre os momentos mais aguardados, Cecilia Brennand sobe ao palco em números como Noite Santa e Canto dos Sinos, unindo técnica e emoção em uma performance marcada pela sensibilidade.

A figurinista e artista plástica Beth Gaudêncio é responsável pelos figurinos e pela arte do cartaz do evento. Suas criações dão forma à poesia do espetáculo, traduzindo em cores e texturas a atmosfera encantadora do Natal.

Leia Também

Sobre o Aria Social

Fundado pela bailarina Cecilia Brennand, o Aria Social é uma instituição sem fins lucrativos que há mais de três décadas transforma vidas por meio da arte e da educação. O projeto promove a formação completa de bailarinos-cantores, introduz jovens ao universo musical e ao empreendedorismo artístico, e atualmente atende 580 alunos da Região Metropolitana do Recife.

As contribuições podem ser feitas via Pix, pela Lei de Incentivo à Cultura (IRPF ou IRPJ) ou por débito na conta de energia (Neoenergia), no site www.ariasocialcontadobem.com.br.

Leia também

Futura PPP do Recife repete modelo de gestão de equipamentos públicos com município mantendo maior parte dos investimentos
Coluna JC Negócios

Futura PPP do Recife repete modelo de gestão de equipamentos públicos com município mantendo maior parte dos investimentos
Bistrôs delicados e únicos para um jantar memorável no Recife
Elegância

Bistrôs delicados e únicos para um jantar memorável no Recife

Compartilhe

Tags