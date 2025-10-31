Projeto Aria Social, em parceria com o Governo do Estado, realiza Concerto de Natal 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espetáculo em parceria com o Governo do Estado será realizado nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas

Clique aqui e escute a matéria

A música, a dança e o espírito natalino vão tomar conta do Recife no início de dezembro. O projeto Aria Social, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, realiza o Concerto de Natal 2025, um espetáculo gratuito que promete encantar o público com arte, emoção e esperança. As apresentações acontecem nos dias 5 e 6 de dezembro, às 19h30, e no dia 7, às 17h30, em um palco montado em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio.

Com direção geral da bailarina Cecilia Brennand, o concerto chega à sua quarta edição com uma estrutura grandiosa e um elenco de 144 artistas, entre bailarinos, músicos, solistas e coral infantil, além de uma equipe técnica e de produção com 17 profissionais, somando 162 pessoas envolvidas.

“Estamos muito felizes e gratos em realizar o Concerto de Natal contando com a parceria do Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Será uma experiência inesquecível de arte, cultura e esperança para o nosso povo”, afirma Cecilia Brennand, diretora-geral do Aria Social.

Espetáculo celebra fé e renovação

O concerto é regido pela maestrina Rosemary Oliveira, com direção artística e coreografias de Ana Emília Freire. O repertório reúne clássicos que atravessam gerações, como Adeste Fideles e Pinheirinho, e culmina com o quarto movimento da imponente Nona Sinfonia de Beethoven.

“O programa foi pensado para emocionar. Cada acorde e movimento celebram a fé, a esperança e a paz que Cristo trouxe à humanidade”, destaca Rosemary.

A encenação integra música e dança em um diálogo poético entre vozes e gestos. “O Concerto de Natal é como uma pintura viva, onde a música se transforma em imagem e o corpo em oração. O espírito natalino está presente em cada cena”, define a diretora artística Ana Emília Freire.

As coreografias também contam com a participação da bailarina e coreógrafa Inêz Lima, que assina o balé clássico do espetáculo. Já o coro infantil, sob a direção da professora Marcia Nascimento, traz a delicadeza das vozes infantis em canções como Alegria de Natal.

A bailarina e diretora geral do concerto, Cecilia Brennand traz a delicadeza e expressão dos gestos, ampliando o sentido poético do Concerto de Natal 2025. Crédito: Fernando Azevedo. - Divulgação

Entre os momentos mais aguardados, Cecilia Brennand sobe ao palco em números como Noite Santa e Canto dos Sinos, unindo técnica e emoção em uma performance marcada pela sensibilidade.

A figurinista e artista plástica Beth Gaudêncio é responsável pelos figurinos e pela arte do cartaz do evento. Suas criações dão forma à poesia do espetáculo, traduzindo em cores e texturas a atmosfera encantadora do Natal.

Sobre o Aria Social

Fundado pela bailarina Cecilia Brennand, o Aria Social é uma instituição sem fins lucrativos que há mais de três décadas transforma vidas por meio da arte e da educação. O projeto promove a formação completa de bailarinos-cantores, introduz jovens ao universo musical e ao empreendedorismo artístico, e atualmente atende 580 alunos da Região Metropolitana do Recife.

As contribuições podem ser feitas via Pix, pela Lei de Incentivo à Cultura (IRPF ou IRPJ) ou por débito na conta de energia (Neoenergia), no site www.ariasocialcontadobem.com.br.