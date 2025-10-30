Casapronta recebe Aristeu Pires para talk sobre processo criativo e nova coleção
Designer premiado revela os bastidores de suas criações, compartilha seu processo criativo da sua nova coleção em um encontro exclusivo na Casapronta
A Casapronta, loja de móveis de alto padrão comandada por Doris David de Souza, recebeu nesta quinta-feira (30), o premiado designer Aristeu Pires para um talk exclusivo sobre seu processo criativo e produtivo. O encontro, realizado na Casapronta – Shopping da Decoração, em Boa Viagem, reuniu arquitetos e profissionais do setor para uma conversa inspiradora sobre design, sensibilidade e autenticidade.
Reconhecido por transformar madeira em arte, Aristeu compartilhou detalhes sobre a criação de suas peças, conhecidas pelo equilíbrio entre funcionalidade, conforto e estética atemporal. “Em cada desenho, em cada etapa de produção, busco expressar toda a nobreza da madeira”, afirmou o designer, que tem seu trabalho celebrado no Brasil e no exterior.
Durante o evento, Doris David destacou a importância da presença do designer na Casapronta. “As criações de Aristeu Pires combinam conforto singular e acabamento impecável. A madeira ganha um toque aveludado, e as curvas suaves se tornaram a assinatura da marca. É uma honra recebê-lo aqui e proporcionar este encontro aos arquitetos”, ressaltou.
Apresentação da Nova Coleção
A ocasião também marcou a apresentação da nova coleção de Aristeu Pires, composta por mesas de jantar e laterais, poltronas, cadeiras, bancos, banquetas, pufes, sofás, escrivaninhas e camas.
Cada peça carrega uma história: a família de assentos Angela homenageia a arquiteta Angela Basso; a poltrona Gisele, premiada pelo Museu da Casa Brasileira em 2007, foi criada em homenagem ao pai do designer; e as linhas Alice e Pitu, inspiradas em sua filha caçula, evocam a sensação de um abraço.
Trajetória e Estilo de Aristeu Pires
A fábrica fundada por Aristeu em 2002, em Canela (RS), é referência em produção artesanal e uso sustentável da madeira, auditada pelo IBAMA. Cada peça vendida financia o plantio de uma nova árvore.
Em 2015, a marca expandiu suas operações para os Estados Unidos por meio da Sossego, que adquiriu integralmente a fábrica em 2023, consolidando uma nova fase de projeção internacional do design brasileiro.
O evento contou com a presença de nomes expressivos da arquitetura pernambucana, entre eles Felipe Valadares, que assina ambientes da CasaCor 2025. “Sempre nos inspiramos no trabalho de Aristeu e na forma como ele se relaciona com a madeira. É uma experiência única poder ouvir de perto como ele traduz sentimento e técnica em cada criação”, destacou o arquiteto.
Considerado um dos grandes nomes do design nacional, Aristeu Pires segue fiel à filosofia de aliar beleza, conforto e respeito à natureza. O talk na Casapronta reforçou seu papel como referência de autenticidade e excelência no mobiliário brasileiro contemporâneo.