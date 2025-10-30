Sport: César Lucena tem bons números e ostenta longa invencibilidade como interino
Auxiliar volta a comandar o elenco profissional do Leão diante do Flamengo e deve permancer até o final do Campeonato Brasileiro 2025
O Sport volta a recorrer a um velho conhecido para tentar encerrar com dignidade o Brasileirão Série A 2025. Após a saída de Daniel Paulista, César Lucena assume o comando.
Como menos de 1% de chances de permanência e apenas noves para disputar, o auxiliar técnico deve permanece até a 38ª rodada interinamente, prevista para 17 de dezembro.
O Leão soma só 17 pontos em 29 partidas, com duas vitórias, mas o "quebra-galho" tem experiência no time profissional. Já soma oito passagens substituindo outros treinadores.
Histórico positivo de César Lucena pelo Sport
Apesar do contexto, os números dele não são ruins. De acordo com o OGol.com, acumula 23 jogos oficiais à frente do Rubro-negro, tendo nove vitórias, oito empates e seis derrotas.
Diante disso, obtém um aproveitamento de 50,7%. Mais do que isso, ele registra a invencibilidade de 13 confrontos. A última derrota foi para Cruzeiro pela Série B de 2022 (2 x 1).
2025
- Afogados da Ingazeira 1 x 1 Sport - Campeonato Pernambucano*
- Sport 1 x 1 Decisão - Campeonato Pernambucano*
- Sport 1 x 1 Retrô - Campeonato Pernambucano*
*Sport iniciou a temporada profissional com a equipe sub-20
2024
- Náutico 0 x 2 Sport - Final do Pernambucano
- Sport 3 x 1 Ponte Preta - Brasileirão Série B
- Sport 3 x 2 Ituano - Brasileirão Série B
2023
- Sport 0 x 0 Santa Cruz - Copa do Nordeste
- Sport 4 x 1 Sampaio Corrêa - Brasileirão Série B
2022
- Bahia 2 x 3 Sport - Copa do Nordeste
- Sport 7 x 0 Sete de Setembro - Campeonato Pernambucano
- Sport 2 x 2 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano
- Salgueiro 1 x 1 Sport - Campeonato Pernambucano
- Náutico 1 x 2 Sport - Campeonato Pernambucano
Restreia pelo Sport contra o Flamengo no Maracanã
O primeiro teste será dos mais complicados. No sábado (01/11), a equipe da Ilha do Retiro enfrenta o Flamengo às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada da Série A.
+ Presidente do Sport fala sobre rumor de interesse em Hélio dos Anjos
O Flamengo, que garantiu vaga na final da Libertadores 2025 na última quarta-feira (29/10), ainda disputa ponto a ponto o título do Brasileirão com o Palmeiras - só um ponto atrás.
- 2° Flamengo - 61 pontos
- 20° Sport - 17 pontos
Ficha técnica - Flamengo x Sport
- Competição: Brasileirão Série A 2025 – 31ª rodada.
- Data: Sábado, 1º de novembro de 2025.
- Hora: 21h (horário de Brasília).
- Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ).