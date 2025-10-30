Sport: César Lucena tem bons números e ostenta longa invencibilidade como interino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Auxiliar volta a comandar o elenco profissional do Leão diante do Flamengo e deve permancer até o final do Campeonato Brasileiro 2025

O Sport volta a recorrer a um velho conhecido para tentar encerrar com dignidade o Brasileirão Série A 2025. Após a saída de Daniel Paulista, César Lucena assume o comando.

Como menos de 1% de chances de permanência e apenas noves para disputar, o auxiliar técnico deve permanece até a 38ª rodada interinamente, prevista para 17 de dezembro.

O Leão soma só 17 pontos em 29 partidas, com duas vitórias, mas o "quebra-galho" tem experiência no time profissional. Já soma oito passagens substituindo outros treinadores.

César Lucena comanda treino do time profissional do Sport - Paulo Paiva/Sport

Histórico positivo de César Lucena pelo Sport

Apesar do contexto, os números dele não são ruins. De acordo com o OGol.com, acumula 23 jogos oficiais à frente do Rubro-negro, tendo nove vitórias, oito empates e seis derrotas.

Diante disso, obtém um aproveitamento de 50,7%. Mais do que isso, ele registra a invencibilidade de 13 confrontos. A última derrota foi para Cruzeiro pela Série B de 2022 (2 x 1).

2025

Afogados da Ingazeira 1 x 1 Sport - Campeonato Pernambucano*

- Campeonato Pernambucano* Sport 1 x 1 Decisão - Campeonato Pernambucano*

- Campeonato Pernambucano* Sport 1 x 1 Retrô - Campeonato Pernambucano*

*Sport iniciou a temporada profissional com a equipe sub-20

2024



Náutico 0 x 2 Sport - Final do Pernambucano



- Final do Pernambucano Sport 3 x 1 Ponte Preta - Brasileirão Série B



- Brasileirão Série B Sport 3 x 2 Ituano - Brasileirão Série B



2023



Sport 0 x 0 Santa Cruz - Copa do Nordeste



- Copa do Nordeste Sport 4 x 1 Sampaio Corrêa - Brasileirão Série B



2022



Bahia 2 x 3 Sport - Copa do Nordeste



- Copa do Nordeste Sport 7 x 0 Sete de Setembro - Campeonato Pernambucano



- Campeonato Pernambucano Sport 2 x 2 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano



- Campeonato Pernambucano Salgueiro 1 x 1 Sport - Campeonato Pernambucano



- Campeonato Pernambucano Náutico 1 x 2 Sport - Campeonato Pernambucano

Restreia pelo Sport contra o Flamengo no Maracanã

O primeiro teste será dos mais complicados. No sábado (01/11), a equipe da Ilha do Retiro enfrenta o Flamengo às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada da Série A.

+ Presidente do Sport fala sobre rumor de interesse em Hélio dos Anjos



O Flamengo, que garantiu vaga na final da Libertadores 2025 na última quarta-feira (29/10), ainda disputa ponto a ponto o título do Brasileirão com o Palmeiras - só um ponto atrás.

2° Flamengo - 61 pontos



20° Sport - 17 pontos

Ficha técnica - Flamengo x Sport