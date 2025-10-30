Recife Mariners joga no domingo (02/11) a terceira final seguida de etapa da Superliga de Futebol Americano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com ingressos de R$ 25, os torcedores podem acompanhar o duelo contra o Fortaleza Tritões, pela Conferência Nordeste, no Arruda, às 15h (de Brasília)

O Recife Mariners disputa a decisão da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano. No domingo (02/11), às 15h (horário de Brasília), enfrenta o Fortaleza Tritões.

A partida no Estádio do Arruda, na Zona Norte do Recife, promete fortes emoções. Isso porque se trata de rivais. O duelo é conhecido como "Clássico dos Mares". Os ingressos custam R$ 25*.

*Crianças de até 8 anos, pessoas com deficiência e idosos não pagam

Recife Mariners celebra vitória contra Caruaru Wolves na semifinal - Jayme Marques/Recife Mariners

Quem estiver interessado pode comprar através do site oficial recifemariners.com.br (veja aqui). O confronto vale o título regional e a vaga nos playoffs nacionais da competição.

"Vamos ter algumas ativações para torcida, como momentos de brindes no campo, para curtir um dia diferente com a família”, convocou o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos.

Recife Mariners em busca do tricampeonato

É a terceira final consecutiva da equipe recifente na etapa e visa defender o tricampeonato. Para o head coach dos Marinheiros, Lucas David, o momento é de foco para a grande decisão.

"Chegar a uma terceira final seguida mostra a consistência e a força do nosso trabalho, mas também aumenta a responsabilidade. Queremos retribuir o apoio da nossa torcida", destacou.

Na semifinal, o "Time da Cidade" venceu o Caruaru Wolves na semifinal por 28 x 0. A equipe segue invicta na temporada 2025. "Tem que trabalhar para conquistar o que quer", concluiu o técnico.

Ficha do jogo: Recife Mariners x Fortaleza Tritões

