Recife Mariners joga no domingo (02/11) a terceira final seguida de etapa da Superliga de Futebol Americano

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Recife Mariners disputa a decisão da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano. No domingo (02/11), às 15h (horário de Brasília), enfrenta o Fortaleza Tritões.
A partida no Estádio do Arruda, na Zona Norte do Recife, promete fortes emoções. Isso porque se trata de rivais. O duelo é conhecido como "Clássico dos Mares". Os ingressos custam R$ 25*.
*Crianças de até 8 anos, pessoas com deficiência e idosos não pagam
Quem estiver interessado pode comprar através do site oficial recifemariners.com.br (veja aqui). O confronto vale o título regional e a vaga nos playoffs nacionais da competição.
"Vamos ter algumas ativações para torcida, como momentos de brindes no campo, para curtir um dia diferente com a família”, convocou o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos.
Recife Mariners em busca do tricampeonato
É a terceira final consecutiva da equipe recifente na etapa e visa defender o tricampeonato. Para o head coach dos Marinheiros, Lucas David, o momento é de foco para a grande decisão.