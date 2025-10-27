fechar
Volei | Notícia

Minas x Joinville na Superliga Masculina de Vôlei: veja transmissão ao vivo e horário

Minas aposta em bom desempenho e sequência de vitórias, enquanto Joinville busca reação e surpreender fora de casa na Superliga masculina.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/10/2025 às 14:50 | Atualizado em 27/10/2025 às 15:11
Imagem dos jogadores do Itambé Minas na Superliga Masculina
Imagem dos jogadores do Itambé Minas na Superliga Masculina - Bruno Cunha / Praia Clube

O Minas enfrenta o Joinville em mais uma rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26. O confronto será realizado nesta segunda-feira, 26 de outubro de 2025, a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Ginásio do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG).

Como chegam as equipes

O Minas vem de uma sequência positiva, com vitórias importantes que reforçaram sua posição na parte de cima da tabela. O time mineiro aposta na força do saque e na defesa consistente para manter o bom desempenho.

O Joinville, por sua vez, enfrenta desafios recentes com resultados irregulares. A equipe catarinense busca reagir no campeonato, contando com a experiência dos titulares e a força de sua torcida para surpreender fora de casa.

Onde assistir ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV, além de cobertura em tempo real pelas redes sociais oficiais das equipes, incluindo vídeos, comentários e estatísticas.

Ficha de jogo

  • Partida: Minas x Joinville
  • Data: 26/10/2025
  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Ginásio do Minas Tênis Clube, Belo Horizonte (MG)
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26
  • Transmissão: SporTV

