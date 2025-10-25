fechar
UFC 321: haverá transmissão online grátis? Saiba onde assistir Tom Aspinall x Ciryl Gane

Duas disputas de cinturão prometem eletrizar os fãs de MMA neste sábado, 25 de outubro, na Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/10/2025 às 6:00
Arte da luta deste sábado (25) entre Tom Aspinall e Ciryl Gane
Arte da luta deste sábado (25) entre Tom Aspinall e Ciryl Gane - Divulgação/UFC Brasil

O UFC 321 promete uma noite eletrizante neste sábado (25), na Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos, com duas disputas de cinturão.

Na luta principal, Tom Aspinall defende o título dos pesados contra Ciryl Gane, enquanto Virna Jandiroba e Mackenzie Dern duelam pelo cinturão vago do peso-palha feminino.

O card ainda terá outros quatro brasileiros: Jailton Malhadinho, Matheus Camilo, Valter Walker e Jaqueline Amorim.

Terá transmissão ao vivo, online e grátis?

O card principal, que traz o aguardado confronto entre Tom Aspinall x Ciryl Gane, não será transmitido de forma gratuita.

A transmissão será exclusiva para assinantes do serviço de streaming UFC Fight Pass, com início marcado para as 23h (horário de Brasília). Ou seja, para assistir à luta principal, será necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.

O mesmo vale para o card preliminar, que também será exibido apenas no UFC Fight Pass, a partir das 21h.

A única parte do evento com transmissão online e gratuita será as preliminares iniciais, a partir das 19h, que poderão ser assistidas ao vivo pelos canais oficiais do UFC Brasil no YouTube, TikTok e Facebook.

Card completo do UFC 321

Card Principal - 15h

  • Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane
  • Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
  • Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista
  • Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida
  • Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov

Card Preliminar - 11h

  • Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
  • Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki
  • Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo
  • Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland
  • Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado
  • Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett
  • Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo
  • Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki

