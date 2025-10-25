UFC 321: haverá transmissão online grátis? Saiba onde assistir Tom Aspinall x Ciryl Gane
Duas disputas de cinturão prometem eletrizar os fãs de MMA neste sábado, 25 de outubro, na Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos.
Na luta principal, Tom Aspinall defende o título dos pesados contra Ciryl Gane, enquanto Virna Jandiroba e Mackenzie Dern duelam pelo cinturão vago do peso-palha feminino.
O card ainda terá outros quatro brasileiros: Jailton Malhadinho, Matheus Camilo, Valter Walker e Jaqueline Amorim.
Terá transmissão ao vivo, online e grátis?
O card principal, que traz o aguardado confronto entre Tom Aspinall x Ciryl Gane, não será transmitido de forma gratuita.
A transmissão será exclusiva para assinantes do serviço de streaming UFC Fight Pass, com início marcado para as 23h (horário de Brasília). Ou seja, para assistir à luta principal, será necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.
O mesmo vale para o card preliminar, que também será exibido apenas no UFC Fight Pass, a partir das 21h.
A única parte do evento com transmissão online e gratuita será as preliminares iniciais, a partir das 19h, que poderão ser assistidas ao vivo pelos canais oficiais do UFC Brasil no YouTube, TikTok e Facebook.
Card completo do UFC 321
Card Principal - 15h
- Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane
- Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
- Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida
- Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov
Card Preliminar - 11h
- Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
- Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki
- Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland
- Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett
- Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo
- Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki