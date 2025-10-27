Sada Cruzeiro x Sesi na Superliga Masculina de Vôlei: veja transmissão ao vivo e horário
Sada Cruzeiro busca manter a liderança na Superliga, enquanto o Sesi-SP tenta se recuperar e surpreender fora de casa nesta terça-feira.
O Sada Cruzeiro recebe o Sesi-SP em mais uma rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O confronto acontece nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, a partir das 20h (horário de Brasília), no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG).
A partida promete fortes emoções e será fundamental para a sequência da competição.
Como chegam as equipes
O Sada Cruzeiro vem embalado após vencer seus últimos três jogos, mostrando solidez no saque e na defesa. O time mineiro busca se manter no topo da tabela e consolidar sua liderança na Superliga.
Já o Sesi-SP tenta se recuperar após algumas partidas com resultados irregulares. A equipe paulista aposta em sua experiência e no entrosamento dos titulares para surpreender os mineiros fora de casa.
Onde assistir ao vivo?
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV2 e pelo Canal Vôlei TV, além de cobertura em tempo real pelas redes sociais oficiais das equipes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de jogo
- Partida: Sada Cruzeiro x Sesi-SP
- Data: 27/10/2025
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Local: Ginásio do Riachão, Contagem (MG)
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26
- Transmissão: SporTV e Vôlei TV