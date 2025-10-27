fechar
Volei | Notícia

Sada Cruzeiro x Sesi na Superliga Masculina de Vôlei: veja transmissão ao vivo e horário

Sada Cruzeiro busca manter a liderança na Superliga, enquanto o Sesi-SP tenta se recuperar e surpreender fora de casa nesta terça-feira.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/10/2025 às 14:35 | Atualizado em 27/10/2025 às 15:13
Imagem de Darlan, jogador do Sesi-Bauru
Imagem de Darlan, jogador do Sesi-Bauru - Leo Caldas / Divulgação / CBV

O Sada Cruzeiro recebe o Sesi-SP em mais uma rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O confronto acontece nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, a partir das 20h (horário de Brasília), no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG).

A partida promete fortes emoções e será fundamental para a sequência da competição.

Como chegam as equipes

O Sada Cruzeiro vem embalado após vencer seus últimos três jogos, mostrando solidez no saque e na defesa. O time mineiro busca se manter no topo da tabela e consolidar sua liderança na Superliga.

Já o Sesi-SP tenta se recuperar após algumas partidas com resultados irregulares. A equipe paulista aposta em sua experiência e no entrosamento dos titulares para surpreender os mineiros fora de casa.

Onde assistir ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV2 e pelo Canal Vôlei TV, além de cobertura em tempo real pelas redes sociais oficiais das equipes.

Leia Também

Ficha de jogo

  • Partida: Sada Cruzeiro x Sesi-SP
  • Data: 27/10/2025
  • Horário: 20h (horário de Brasília)
  • Local: Ginásio do Riachão, Contagem (MG)
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26
  • Transmissão: SporTV e Vôlei TV

