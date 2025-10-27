Sada Cruzeiro x Sesi na Superliga Masculina de Vôlei: veja transmissão ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sada Cruzeiro busca manter a liderança na Superliga, enquanto o Sesi-SP tenta se recuperar e surpreender fora de casa nesta terça-feira.

O Sada Cruzeiro recebe o Sesi-SP em mais uma rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O confronto acontece nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, a partir das 20h (horário de Brasília), no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG).

A partida promete fortes emoções e será fundamental para a sequência da competição.

Como chegam as equipes

O Sada Cruzeiro vem embalado após vencer seus últimos três jogos, mostrando solidez no saque e na defesa. O time mineiro busca se manter no topo da tabela e consolidar sua liderança na Superliga.

Já o Sesi-SP tenta se recuperar após algumas partidas com resultados irregulares. A equipe paulista aposta em sua experiência e no entrosamento dos titulares para surpreender os mineiros fora de casa.

Onde assistir ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV2 e pelo Canal Vôlei TV, além de cobertura em tempo real pelas redes sociais oficiais das equipes.

Ficha de jogo