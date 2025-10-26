Transmissão Palmeiras x Cruzeiro ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Verdão busca se recompor após derrota diante da LDU na semifinal da Libertadores. Raposa, que está em 3º lugar, vem de vitória magra sobre o Fortaleza

O Palmeiras recebe o Cruzeiro neste domingo (26), às 20h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Allianz Parque.

Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O confronto também pode ser acompanhado pela plataforma de streaming GloboPlay.

Como chegam as equipes

O Palmeiras vem de derrotas em partidas importantes contra Flamengo e LDU, esta última por 3 a 0, na semifinal da Libertadores. O time espera voltar a vencer para seguir na liderança do Brasileirão.

O Cruzeiro vem de vitória magra sobre o Fortaleza, por 1 a 0. A equipe de Belo Horizonte está em terceiro lugar na classificação, com 56 pontos conquistados, e busca a vitória para se aproximar dos líderes.

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (26/10) – 20h30 (Horário de Brasília)

Domingo (26/10) – 20h30 (Horário de Brasília) Competição: Brasileirão – Rodada 30

Brasileirão – Rodada 30 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Allianz Parque, em São Paulo (SP) Onde Assistir: SporTV e Premiere

Prováveis Escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim