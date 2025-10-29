fechar
Volei | Notícia

Brasília x Osasco: onde assistir à Superliga Feminina ao vivo e horário

Osasco chega embalado com duas vitórias e ocupa a terceira posição. Brasília busca recuperação após um início irregular na Superliga.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/10/2025 às 13:22
Imagem das jogadoras do Brasília Vôlei na Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Brasília Vôlei na Superliga Feminina - Brasília Vôlei / CBV

Brasília e Osasco se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h (horário de Brasília), no ginásio do Sesi Taguatinga Norte, no Distrito Federal, pela terceira rodada da fase de classificação da Superliga Feminina de vôlei.

Osasco, atual campeão da Superliga Feminina, chega embalado com duas vitórias nas primeiras rodadas.

O time venceu o Tijuca Vôlei fora de casa por 3 sets a 2 e, depois, superou o Renasce Sorocaba por 3 a 0, ocupando a terceira posição com cinco pontos.

O Brasília, por sua vez, busca recuperação após uma temporada passada difícil, em que terminou em décimo lugar.

Nesta edição, soma duas partidas: perdeu para o Praia Clube por 3 a 1 na estreia e venceu o Tijuca Vôlei por 3 a 2 na sequência, somando dois pontos e ocupando a sétima colocação.

Onde assistir ao vivo?

O cofnrotno entre Brasília e Osasco contará com transmissao ao vivo do SporTV 2 (canal por assinatura) e VBTV (streaming)

Ficha de jogo

  • Brasília Vôlei x Osasco Vôlei
  • Data e hora: quinta-feira (30), às 21h (horário de Brasília)
  • Local: Ginásio do Sesi Taguatinga Norte, em Taguatinga (DF).
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 (1ª fase)
  • Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal por assinatura) e VBTV (streaming)

