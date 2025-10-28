Itália x Brasil: transmissão ao vivo, online e gratuita do amistoso feminino – veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Seleção Brasileira Feminina venceu a Inglaterra por 2 a 1, com gols de Bia Zaneratto e Dudinha; Itália empatou com o Japão em 1 a 1.

A seleção feminina do Brasil faz, nesta terça-feira (28), seu segundo teste na Data Fifa. O time de Arthur Elias encara a Itália, às 14h15 (de Brasília), em amistoso no estádio Ennio Tardini, em Parma.

A Seleção Feminina venceu a Inglaterra por 2 a 1, no último sábado (25), também em partida amistosa.

No Etihad Stadium, em Manchester, Bia Zaneratto e Dudinha fizeram os gols da vitória, enquanto Stanway diminuiu para as donas da casa e atuais campeãs da Eurocopa.

Já a Seleção Italiana empatou com o Japão em 1 a 1 no último amistoso. Antes disso, chegou à semifinal da Eurocopa, mas foi eliminada justamente pela Inglaterra na prorrogação.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O amistoso feminino entre Itália e Brasil poderá ser acompanhado ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV, além de ser transmitido online e gratuitamente pelo canal GETV no YouTube.

Essa é uma ótima oportunidade para os torcedores acompanharem o confronto mesmo sem TV paga.

Como assistir online e grátis pelo YouTube (GETV):

Abra o aplicativo do YouTube no celular, tablet ou acesse www.youtube.com pelo computador. No campo de busca, digite GETV. Clique no canal oficial do GETV. Procure pelo vídeo ou transmissão ao vivo do jogo Itália x Brasil na data e horário programados. Aperte play e acompanhe o amistoso ao vivo, sem custos.

Ficha do jogo

Data: Sábado, 25 de outubro de 2025

Sábado, 25 de outubro de 2025 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

Etihad Stadium, Manchester (ING) Transmissão ao vivo: TV Globo, GETV e SporTV

Prováveis escalações

Brasil

Lorena; Tarciane, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Ary Borges, Duda Sampaio e Dudinha; Bia Zaneratto, Luany e Ludmilla. Técnico: Arthur Elias.

Itália

Giuliani; Linari, Lenzini e D’Auria; Bonansea, Greggi, Schatzer, Severini e Oliviero; Corelli e Girelli. Técnico: Andrea Soncin.