Itália x Brasil: transmissão ao vivo, online e gratuita do amistoso feminino – veja onde assistir
A Seleção Brasileira Feminina venceu a Inglaterra por 2 a 1, com gols de Bia Zaneratto e Dudinha; Itália empatou com o Japão em 1 a 1.
A seleção feminina do Brasil faz, nesta terça-feira (28), seu segundo teste na Data Fifa. O time de Arthur Elias encara a Itália, às 14h15 (de Brasília), em amistoso no estádio Ennio Tardini, em Parma.
A Seleção Feminina venceu a Inglaterra por 2 a 1, no último sábado (25), também em partida amistosa.
No Etihad Stadium, em Manchester, Bia Zaneratto e Dudinha fizeram os gols da vitória, enquanto Stanway diminuiu para as donas da casa e atuais campeãs da Eurocopa.
Já a Seleção Italiana empatou com o Japão em 1 a 1 no último amistoso. Antes disso, chegou à semifinal da Eurocopa, mas foi eliminada justamente pela Inglaterra na prorrogação.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O amistoso feminino entre Itália e Brasil poderá ser acompanhado ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV, além de ser transmitido online e gratuitamente pelo canal GETV no YouTube.
Essa é uma ótima oportunidade para os torcedores acompanharem o confronto mesmo sem TV paga.
Como assistir online e grátis pelo YouTube (GETV):
- Abra o aplicativo do YouTube no celular, tablet ou acesse www.youtube.com pelo computador.
- No campo de busca, digite GETV.
- Clique no canal oficial do GETV.
- Procure pelo vídeo ou transmissão ao vivo do jogo Itália x Brasil na data e horário programados.
- Aperte play e acompanhe o amistoso ao vivo, sem custos.
Ficha do jogo
- Data: Sábado, 25 de outubro de 2025
- Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)
- Transmissão ao vivo: TV Globo, GETV e SporTV
Prováveis escalações
Brasil
Lorena; Tarciane, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Ary Borges, Duda Sampaio e Dudinha; Bia Zaneratto, Luany e Ludmilla. Técnico: Arthur Elias.
Itália
Giuliani; Linari, Lenzini e D’Auria; Bonansea, Greggi, Schatzer, Severini e Oliviero; Corelli e Girelli. Técnico: Andrea Soncin.