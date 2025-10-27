fechar
Classificação da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26: veja a tabela atualizada em tempo real

12 equipes disputam o título entre outubro/2025 e maio/2026. Os 8 melhores avançam aos playoffs; os 2 últimos caem para a Série B.

Publicado em 27/10/2025 às 16:11 | Atualizado em 27/10/2025 às 16:13
Imagem dos jogadores do Vedacit Vôlei Guarulhos na Superliga Masculina
Imagem dos jogadores do Vedacit Vôlei Guarulhos na Superliga Masculina

A Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 conta com a participação de 12 equipes que lutam pelo título da temporada, prevista para ocorrer entre outubro de 2025 e maio de 2026.

Na fase de classificação, os times se enfrentam em turno e returno, e os oito melhores avançam para os playoffs, que incluem quartas de final, semifinais e a grande decisão, marcada para o dia 10 de maio. Já as duas equipes com pior desempenho serão rebaixadas para a Série B.

O atual campeão, Sada Cruzeiro, busca conquistar seu 11º troféu, enquanto o Minas, com sete títulos, aparece entre os favoritos ao título.

O sistema de pontuação segue o padrão da competição: vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 garantem 3 pontos, enquanto triunfos apertados por 3 a 2 dão 2 pontos ao vencedor e 1 ponto ao perdedor.

Leia Também

Tabela da Superliga Masculina 2025/26

  1. Guarulhos - 5 pontos
  2. Campinas - 3 pontos
  3. Sesi Bauru - 3 pontos
  4. Cruzeiro - 3 pontos
  5. Praia Clube - 3 pontos
  6. Suzano - 3 pontos
  7. JF Vôlei - 2 pontos
  8. Minas - 1 ponto
  9. Monte Carmelo - 1 ponto
  10. Joinville - 0 ponto
  11. São José - 0 ponto
  12. Goiás - 0 ponto

Resultados da Superliga

Rodada 1

  • Cruzeiro Vôlei 3 x 1 JF Vôlei – 25/20, 25/22, 24/26 e 25/21
  • Suzano 3 x 0 São José - 27/25, 25/1 e 25/20
  • Guarulhos 3 x 2 Minas – 24/26, 33/31, 25/18, 18/25 e 17/15
  • Sesi Bauru 3 x 0 Joinville – 27/25, 25/20 e 25/22
  • Campinas 3 x 0 Monte Carmelo – 25/15, 25/13 e 25/23
  • Goiás 1 x 3 Praia Clube - 25/22, 25/19, 20/25 e 25/22

Rodada 2

  • Suzano 1 x 3 Guarulhos - 25/22, 23/25, 17/25 e 16/25
  • JF Vôlei 3 x 2 Monte Carmelo - 26/24, 25/22, 21/25, 22/25 e 15/12
  • 27 de outubro (seg) – 18h30: Praia Clube x São José – Ginásio Homero Santos (UTC), Uberlândia-MG
  • 27 de outubro (seg) – 18h30: Minas x Joinville – Arena Minas/UniBH, Belo Horizonte-MG
  • 27 de outubro (seg) – 21h: Cruzeiro x Sesi Bauru – Ginásio do Riacho, Contagem-MG
  • 28 de outubro (ter) – 18h30: Campinas x Goiás – Ginásio do Taquaral, Campinas-SP

