Classificação da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26: veja a tabela atualizada em tempo real
12 equipes disputam o título entre outubro/2025 e maio/2026. Os 8 melhores avançam aos playoffs; os 2 últimos caem para a Série B.
A Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 conta com a participação de 12 equipes que lutam pelo título da temporada, prevista para ocorrer entre outubro de 2025 e maio de 2026.
Na fase de classificação, os times se enfrentam em turno e returno, e os oito melhores avançam para os playoffs, que incluem quartas de final, semifinais e a grande decisão, marcada para o dia 10 de maio. Já as duas equipes com pior desempenho serão rebaixadas para a Série B.
O atual campeão, Sada Cruzeiro, busca conquistar seu 11º troféu, enquanto o Minas, com sete títulos, aparece entre os favoritos ao título.
O sistema de pontuação segue o padrão da competição: vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 garantem 3 pontos, enquanto triunfos apertados por 3 a 2 dão 2 pontos ao vencedor e 1 ponto ao perdedor.
Tabela da Superliga Masculina 2025/26
- Guarulhos - 5 pontos
- Campinas - 3 pontos
- Sesi Bauru - 3 pontos
- Cruzeiro - 3 pontos
- Praia Clube - 3 pontos
- Suzano - 3 pontos
- JF Vôlei - 2 pontos
- Minas - 1 ponto
- Monte Carmelo - 1 ponto
- Joinville - 0 ponto
- São José - 0 ponto
- Goiás - 0 ponto
Resultados da Superliga
Rodada 1
- Cruzeiro Vôlei 3 x 1 JF Vôlei – 25/20, 25/22, 24/26 e 25/21
- Suzano 3 x 0 São José - 27/25, 25/1 e 25/20
- Guarulhos 3 x 2 Minas – 24/26, 33/31, 25/18, 18/25 e 17/15
- Sesi Bauru 3 x 0 Joinville – 27/25, 25/20 e 25/22
- Campinas 3 x 0 Monte Carmelo – 25/15, 25/13 e 25/23
- Goiás 1 x 3 Praia Clube - 25/22, 25/19, 20/25 e 25/22
Rodada 2
- Suzano 1 x 3 Guarulhos - 25/22, 23/25, 17/25 e 16/25
- JF Vôlei 3 x 2 Monte Carmelo - 26/24, 25/22, 21/25, 22/25 e 15/12
- 27 de outubro (seg) – 18h30: Praia Clube x São José – Ginásio Homero Santos (UTC), Uberlândia-MG
- 27 de outubro (seg) – 18h30: Minas x Joinville – Arena Minas/UniBH, Belo Horizonte-MG
- 27 de outubro (seg) – 21h: Cruzeiro x Sesi Bauru – Ginásio do Riacho, Contagem-MG
- 28 de outubro (ter) – 18h30: Campinas x Goiás – Ginásio do Taquaral, Campinas-SP