Classificação da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26: veja a tabela atualizada em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

12 equipes disputam o título entre outubro/2025 e maio/2026. Os 8 melhores avançam aos playoffs; os 2 últimos caem para a Série B.

A Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 conta com a participação de 12 equipes que lutam pelo título da temporada, prevista para ocorrer entre outubro de 2025 e maio de 2026.

Na fase de classificação, os times se enfrentam em turno e returno, e os oito melhores avançam para os playoffs, que incluem quartas de final, semifinais e a grande decisão, marcada para o dia 10 de maio. Já as duas equipes com pior desempenho serão rebaixadas para a Série B.

O atual campeão, Sada Cruzeiro, busca conquistar seu 11º troféu, enquanto o Minas, com sete títulos, aparece entre os favoritos ao título.

O sistema de pontuação segue o padrão da competição: vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 garantem 3 pontos, enquanto triunfos apertados por 3 a 2 dão 2 pontos ao vencedor e 1 ponto ao perdedor.

Tabela da Superliga Masculina 2025/26

Guarulhos - 5 pontos Campinas - 3 pontos Sesi Bauru - 3 pontos Cruzeiro - 3 pontos Praia Clube - 3 pontos Suzano - 3 pontos JF Vôlei - 2 pontos Minas - 1 ponto Monte Carmelo - 1 ponto Joinville - 0 ponto São José - 0 ponto Goiás - 0 ponto

Resultados da Superliga

Rodada 1

Cruzeiro Vôlei 3 x 1 JF Vôlei – 25/20, 25/22, 24/26 e 25/21

Suzano 3 x 0 São José - 27/25, 25/1 e 25/20

Guarulhos 3 x 2 Minas – 24/26, 33/31, 25/18, 18/25 e 17/15

Sesi Bauru 3 x 0 Joinville – 27/25, 25/20 e 25/22

Campinas 3 x 0 Monte Carmelo – 25/15, 25/13 e 25/23

Goiás 1 x 3 Praia Clube - 25/22, 25/19, 20/25 e 25/22

Rodada 2