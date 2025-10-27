Tabela da Superliga Feminina de Vôlei atualizada: confira classificação geral em tempo real
A Superliga Feminina 2025/26 reúne 12 equipes na disputa pelo título entre outubro e maio, com playoffs e final marcada para 3 de maio.
A elite do vôlei feminino nacional está de volta com tudo! A Superliga Feminina 2025/26 promete fortes emoções com 12 equipes na disputa pelo título, de outubro de 2025 a maio de 2026.
Na fase de grupos, os clubes se enfrentam em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs. O primeiro turno vai de 20 de outubro a 22 de dezembro, e o segundo turno se estende até março, abrindo caminho para as quartas de final, semifinais e a grande decisão, prevista para 3 de maio.
O Osasco chega embalado como atual campeão, interrompendo a hegemonia de Minas e Praia Clube, que dominaram o cenário desde 2018.
Já o Sesc RJ Flamengo continua sendo a equipe mais vitoriosa da história da competição, com 12 títulos conquistados ao longo dos anos.
Além da disputa pelo título, a temporada também traz o desafio do rebaixamento: as duas equipes com pior desempenho na fase classificatória caem para a Série B.
Tabela atualizada – Superliga Feminina de Vôlei 2025/26
- Sesi Vôlei Bauru - 6 pontos
- Praia Clube - 6 pontos
- Osasco - 5 pontos
- Minas - 5 pontos
- Sesc RJ Flamengo - 3 pontos
- Fluminense - 2 pontos
- Brasília - 2 pontos
- Tijuca Tênis Clube - 2 pontos
- Maringá - 1 ponto
- Paulistano/Barueri - 1 ponto
- Sorocaba - 0 ponto
- Mackenzie - 0 ponto
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Resultados da Superliga Feminina 2025/26
Rodada 1
- Fluminense 3 x 2 Maringá - 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri - 25/12, 25/19, 26/24
- Praia Clube 3 x 1 Brasília - 25/23, 25/20, 21/25 e 25/21.
- Minas 3 x 1 Mackenzie - 24/12, 25/18, 21/25 e 25/21
- Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Sorocaba – 22/25, 25/17, 25/19 e 25/20
- Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Osasco – 26/24, 17/25, 16/25, 25/22 e 9/15
Rodada 2
- Praia Clube 3 x 1 Maringá - 25/17, 23/25, 25/23 e 25/22
- Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Brasília - 25/19, 25/16, 27/29, 20/25 e 12/15
- Osasco 3 x 0 Sorocaba - 25/10, 25/21 e 25/20
- Paulistano/Barueri 2 x 3 Minas - 20/25, 25/23, 20/25, 25/22 e 12/15
- Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Mackenzie - 25/21, 25/17 e 25/14
- 09 de dezembro (ter) – 21h: Fluminense x Sesc RJ Flamengo – Rio de Janeiro-RJ, Ginásio do Hebraica