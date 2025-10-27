Tabela da Superliga Feminina de Vôlei atualizada: confira classificação geral em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Superliga Feminina 2025/26 reúne 12 equipes na disputa pelo título entre outubro e maio, com playoffs e final marcada para 3 de maio.

A elite do vôlei feminino nacional está de volta com tudo! A Superliga Feminina 2025/26 promete fortes emoções com 12 equipes na disputa pelo título, de outubro de 2025 a maio de 2026.

Na fase de grupos, os clubes se enfrentam em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs. O primeiro turno vai de 20 de outubro a 22 de dezembro, e o segundo turno se estende até março, abrindo caminho para as quartas de final, semifinais e a grande decisão, prevista para 3 de maio.

O Osasco chega embalado como atual campeão, interrompendo a hegemonia de Minas e Praia Clube, que dominaram o cenário desde 2018.

Já o Sesc RJ Flamengo continua sendo a equipe mais vitoriosa da história da competição, com 12 títulos conquistados ao longo dos anos.

Além da disputa pelo título, a temporada também traz o desafio do rebaixamento: as duas equipes com pior desempenho na fase classificatória caem para a Série B.

Tabela atualizada – Superliga Feminina de Vôlei 2025/26

Sesi Vôlei Bauru - 6 pontos Praia Clube - 6 pontos Osasco - 5 pontos Minas - 5 pontos Sesc RJ Flamengo - 3 pontos Fluminense - 2 pontos Brasília - 2 pontos Tijuca Tênis Clube - 2 pontos Maringá - 1 ponto Paulistano/Barueri - 1 ponto Sorocaba - 0 ponto Mackenzie - 0 ponto

Resultados da Superliga Feminina 2025/26

Rodada 1

Fluminense 3 x 2 Maringá - 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8

Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri - 25/12, 25/19, 26/24

Praia Clube 3 x 1 Brasília - 25/23, 25/20, 21/25 e 25/21.

Minas 3 x 1 Mackenzie - 24/12, 25/18, 21/25 e 25/21

Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Sorocaba – 22/25, 25/17, 25/19 e 25/20

Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Osasco – 26/24, 17/25, 16/25, 25/22 e 9/15

Rodada 2