Tabela da Superliga Feminina de Vôlei atualizada: confira classificação geral em tempo real

A Superliga Feminina 2025/26 reúne 12 equipes na disputa pelo título entre outubro e maio, com playoffs e final marcada para 3 de maio.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/10/2025 às 16:31
Imagem das jogadoras do Sesi-Bauru comemorando vitória na Superliga
Imagem das jogadoras do Sesi-Bauru comemorando vitória na Superliga - Felipe Wiira / Sesi-SP

A elite do vôlei feminino nacional está de volta com tudo! A Superliga Feminina 2025/26 promete fortes emoções com 12 equipes na disputa pelo título, de outubro de 2025 a maio de 2026.

Na fase de grupos, os clubes se enfrentam em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs. O primeiro turno vai de 20 de outubro a 22 de dezembro, e o segundo turno se estende até março, abrindo caminho para as quartas de final, semifinais e a grande decisão, prevista para 3 de maio.

O Osasco chega embalado como atual campeão, interrompendo a hegemonia de Minas e Praia Clube, que dominaram o cenário desde 2018.

Já o Sesc RJ Flamengo continua sendo a equipe mais vitoriosa da história da competição, com 12 títulos conquistados ao longo dos anos.

Além da disputa pelo título, a temporada também traz o desafio do rebaixamento: as duas equipes com pior desempenho na fase classificatória caem para a Série B.

Tabela atualizada – Superliga Feminina de Vôlei 2025/26

  1. Sesi Vôlei Bauru - 6 pontos
  2. Praia Clube - 6 pontos
  3. Osasco - 5 pontos
  4. Minas - 5 pontos
  5. Sesc RJ Flamengo - 3 pontos
  6. Fluminense - 2 pontos
  7. Brasília - 2 pontos
  8. Tijuca Tênis Clube - 2 pontos
  9. Maringá - 1 ponto
  10. Paulistano/Barueri - 1 ponto
  11. Sorocaba - 0 ponto
  12. Mackenzie - 0 ponto

Resultados da Superliga Feminina 2025/26

Rodada 1

  • Fluminense 3 x 2 Maringá - 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8
  • Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri - 25/12, 25/19, 26/24
  • Praia Clube 3 x 1 Brasília - 25/23, 25/20, 21/25 e 25/21.
  • Minas 3 x 1 Mackenzie - 24/12, 25/18, 21/25 e 25/21
  • Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Sorocaba – 22/25, 25/17, 25/19 e 25/20
  • Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Osasco – 26/24, 17/25, 16/25, 25/22 e 9/15

Rodada 2

  • Praia Clube 3 x 1 Maringá - 25/17, 23/25, 25/23 e 25/22
  • Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Brasília - 25/19, 25/16, 27/29, 20/25 e 12/15
  • Osasco 3 x 0 Sorocaba - 25/10, 25/21 e 25/20
  • Paulistano/Barueri 2 x 3 Minas - 20/25, 25/23, 20/25, 25/22 e 12/15
  • Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Mackenzie - 25/21, 25/17 e 25/14
  • 09 de dezembro (ter) – 21h: Fluminense x Sesc RJ Flamengo – Rio de Janeiro-RJ, Ginásio do Hebraica

