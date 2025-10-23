Dentil Praia Clube x Maringá Vôlei na Superliga Feminina: veja onde assistir e o horário
A equipe do Praia Clube chega como favorito ao título, enquanto o Maringá busca recuperação e evolução após boa campanha na última Superliga.
Dentil Praia Clube e Maringá se enfrentam na sexta-feira (24), às 21h (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia.
Como chegam as equipes?
O Dentil Praia Clube chega como um dos favoritos ao título da Superliga Feminina. Com elenco reforçado e novo comando técnico, o time mineiro busca manter o protagonismo nacional e apagar a eliminação nas fases finais da temporada passada.
A equipe aposta na experiência e na força do elenco para começar bem a nova caminhada.
O Maringá, por sua vez, vive um momento de afirmação. Após fazer a melhor campanha de sua história na última Superliga, quando chegou aos playoffs pela primeira vez, o time paranaense tenta repetir o bom desempenho.
Mesmo vindo de derrota na estreia, a equipe mostra evolução e quer surpreender um dos principais candidatos ao título.
Onde assistir ao vivo?
O confronto desta sexta-feira (24) entre Praia Clube e Maringá contará com transmissão ao vivo do canal fechado da SporTV2.
Ficha de jogo
- Dentil Praia Clube x Maringá Vôlei
- Data: Sexta-feira, 24 de outubro de 2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
- Competição: Superliga Feminina 2025/26
- Transmissão: SporTV2