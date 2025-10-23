fechar
Volei | Notícia

Dentil Praia Clube x Maringá Vôlei na Superliga Feminina: veja onde assistir e o horário

A equipe do Praia Clube chega como favorito ao título, enquanto o Maringá busca recuperação e evolução após boa campanha na última Superliga.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/10/2025 às 12:51
Imagem de Payton Craffrey, jogadora do Dentil Praia Clube
Imagem de Payton Craffrey, jogadora do Dentil Praia Clube - Eliezer Esportes / Praia Clube

Dentil Praia Clube e Maringá se enfrentam na sexta-feira (24), às 21h (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia.

Como chegam as equipes?

O Dentil Praia Clube chega como um dos favoritos ao título da Superliga Feminina. Com elenco reforçado e novo comando técnico, o time mineiro busca manter o protagonismo nacional e apagar a eliminação nas fases finais da temporada passada.

A equipe aposta na experiência e na força do elenco para começar bem a nova caminhada.

O Maringá, por sua vez, vive um momento de afirmação. Após fazer a melhor campanha de sua história na última Superliga, quando chegou aos playoffs pela primeira vez, o time paranaense tenta repetir o bom desempenho.

Mesmo vindo de derrota na estreia, a equipe mostra evolução e quer surpreender um dos principais candidatos ao título.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta sexta-feira (24) entre Praia Clube e Maringá contará com transmissão ao vivo do canal fechado da SporTV2.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha de jogo

  • Dentil Praia Clube x Maringá Vôlei
  • Data: Sexta-feira, 24 de outubro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
  • Competição: Superliga Feminina 2025/26
  • Transmissão: SporTV2

Leia também

Novorizontino x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Novorizontino x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão de Bahia x Internacional ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série A

Transmissão de Bahia x Internacional ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Compartilhe

Tags