Dentil Praia Clube x Maringá Vôlei na Superliga Feminina: veja onde assistir e o horário

A equipe do Praia Clube chega como favorito ao título, enquanto o Maringá busca recuperação e evolução após boa campanha na última Superliga.

Dentil Praia Clube e Maringá se enfrentam na sexta-feira (24), às 21h (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia.

Como chegam as equipes?

O Dentil Praia Clube chega como um dos favoritos ao título da Superliga Feminina. Com elenco reforçado e novo comando técnico, o time mineiro busca manter o protagonismo nacional e apagar a eliminação nas fases finais da temporada passada.

A equipe aposta na experiência e na força do elenco para começar bem a nova caminhada.

O Maringá, por sua vez, vive um momento de afirmação. Após fazer a melhor campanha de sua história na última Superliga, quando chegou aos playoffs pela primeira vez, o time paranaense tenta repetir o bom desempenho.

Mesmo vindo de derrota na estreia, a equipe mostra evolução e quer surpreender um dos principais candidatos ao título.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta sexta-feira (24) entre Praia Clube e Maringá contará com transmissão ao vivo do canal fechado da SporTV2.

Ficha de jogo