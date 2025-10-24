Volei |
Transmissão Dentil Praia Clube x Maringá Vôlei ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Praia Clube chega como favorito ao título, enquanto o Maringá busca recuperação e evolução após boa campanha na última Superliga.
Dentil Praia Clube e Maringá se enfrentam na sexta-feira (24), às 21h (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia.
Onde assistir ao vivo?
O confronto desta sexta-feira (24) entre Praia Clube e Maringá contará com transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV2. Também será possível assistir online pelo Globoplay, porém o acesso não será gratuito.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Leia Também
Vamos conversar no ZAP?ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de jogo
- Dentil Praia Clube x Maringá Vôlei
- Data: Sexta-feira, 24 de outubro de 2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
- Competição: Superliga Feminina 2025/26
- Transmissão: SporTV2