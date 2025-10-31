fechar
Bistrôs delicados e únicos para um jantar memorável no Recife

Estes espaços delicados são o cenário perfeito para noites que pedem intimismo, boa conversa e um menu de excelência, da entrada à sobremesa

Por Fernanda Cysneiros Publicado em 31/10/2025 às 5:10
O espaço do Modigliani convida para um jantar elegante e especial
O espaço do Modigliani convida para um jantar elegante e especial - Hugo Elihimas|@hugoelihimasfotografia

Ambientes elegantes, iluminação suave e pratos que encantam no primeiro olhar.

No Recife, alguns endereços se destacam por unir charme, boa comida e aquele clima perfeito para um jantar a dois ou uma celebração especial.

Com luz baixa, música calma e um cardápio que combina simplicidade e elegância, estes bistrôs transformam a sexta-feira em uma noite mais lenta e inesquecível.

1. Modigliani Bistrô

Agência Kria/@modiglianibistro
O espaço do Modigliani convida ao jantar com uma atmosfera intimista - Agência Kria/@modiglianibistro

Entre pinceladas, massas e quadros belíssimos, o Modigliani Bistrô transformou-se em um dos endereços mais românticos do Poço da Panela, na Zona Norte da capital.

Idealizado pela artista plástica Adriana Alliz, o espaço foi pensado para unir arte e gastronomia.

Os pratos são pintados à mão, as paredes exibem releituras do pintor Modigliani e o cardápio homenageia outros artistas memoráveis.

No menu, a cozinha franco-italiana da chef Luciana Sultanum traduz o mesmo refinamento estético do lugar.

Agência Kria/@modiglianibistro
O bistrô é um dos endereços mais românticos da Zona Norte do Recife - Agência Kria/@modiglianibistro

As massas são todas artesanais, os molhos preparados na Casa e há criações que se tornaram verdadeiros clássicos, como os filés Van Gogh (ao molho de vinho, R$ 86,90) e Chagall (ao molho funghi, R$ 86,90).

Agência Kria/@modiglianibistro
O Filé Van Gogh, ao molho de vinho com nhoque da casa ao molho de queijos - Agência Kria/@modiglianibistro

Para encerrar, a sobremesa Tarsila do Amaral (um creme de limão-siciliano com morangos flambados e farofa de castanha) é uma pequena obra de arte à parte.

Agência Kria/@modiglianibistro
A obra de arte Tarsila do Amaral - Agência Kria/@modiglianibistro

Serviço
Modigliani Bistrô
Rua dos Arcos, 31 - Poço da Panela, Recife - PE
Segunda a quinta, 12h às 16h e 19h às 23h; Quarta, 12h às 15h e 19h às 23h; Sexta e sábado, 12h às 16h e 19h às 00h; Domingo, 12h às 16h e 19h às 22h
Instagram: @modiglianibistro
Reservas: 81 3034-0996

2. Le Faux Nez

Hugo Elihimas|@hugoelihimasfotografia
A decoração do Le Faux, que equilibra rusticidade e elegância - Hugo Elihimas|@hugoelihimasfotografia

Mais do que um restaurante, o Le Faux Nez é um destino para quem aprecia cultura, história e boa mesa.

Localizado na charmosa Praça de Casa Forte, projeto paisagístico de Burle Marx no coração do Recife, o bistrô ocupa um edifício do século XVII.

O espaço combina a arquitetura histórica com um toque contemporâneo e uma decoração que equilibra o rústico e o elegante.

Hugo Elihimas|@hugoelihimasfotografia
A carta de drinks do Le Faux oferece muita elegância e sofisticação - Hugo Elihimas|@hugoelihimasfotografia

Aberto em 2021, o restaurante oferece uma experiência francesa completa.

O cardápio destaca clássicos como o Mignon em Crosta de Queijo Azul (R$ 99,00), o Saumon au Riz noir (R$ 98,00) e o Confit de Canard (R$ 98,00), além de brunch e chá da tarde aos fins de semana.

Hugo Elihimas|@hugoelihimasfotografia
O Saumon au Riz noir, com toque de framboesa - Hugo Elihimas|@hugoelihimasfotografia

Um endereço onde o sabor e a história caminham lado a lado. A Casa é de autoria dos sócios Antônio Costa, Marcelo Valença e Mônica Tenório (ambos à frente do renomado Nez Bistrô).

Serviço
Le Faux Nez
Praça de Casa Forte, Recife - PE
Terça e Quarta (12h - 22h); Quinta e Sexta (12h - 23h); Sábado (9h - 23h); Domingo (9h - 20h)
Instagram: @lefauxnez
Reservas: 81 98160-1516

3. Le Petit Bistrô

Agência Matu/Lucas Leal
O espaço charmoso e com atmosfera parisiense, do Le Petit - Agência Matu/Lucas Leal

Mais do que um jantar, o Le Petit Bistrô representa uma verdadeira experiência sensorial da gastronomia francesa, com um toque contemporâneo.

Criado por Luciana Bacelar, ao lado da chef-executiva Taciana Teti, o restaurante transmite o romantismo de um bistrô parisiense em cada detalhe.

Agência Matu/Lucas Leal
Uma das estelas do Le Petit, o Carpaccio de Vitelo - Agência Matu/Lucas Leal

Entre as estrelas do cardápio, o Carpaccio de Vitelo, que combina mostarda dijon e rúcula com crocante de alho-poró (R$ 70,00), e o Fruits de Mera au Vin, com frutos do mar delicadamente perfumados com vinho branco e molho cremoso (R$ 82,00).

Agência Matu/Lucas Leal
Os pratos valorizam a simplicidade elegante da culinária franco-italiana - Agência Matu/Lucas Leal

Entre os principais, o Carré Au Persilade, com crosta de ervas e risoto de cogumelos (R$136,00), e o Mignon Gnocchi (Mignon grelhado com nhoque recheado de queijo Prima Donna, R$ 142,00), encantam pelo sabor e apresentação.

Um refúgio para quem busca sofisticação, romance e excelência gastronômica no Recife.

Serviço
Le Pétit Bistrô
Rua Antenor Navarro, 69 – Jaqueira, Recife - PE
De terça a quinta, das 18h30 às 23h30 | Sexta e sábado, das 12h00 às 16h00 e das 18h30 às 01h00 | Domingo, das 12h00 às 16h00
Instagram: @lepetitbistrorecife
Reservas: (81) 3314-2302 | (81) 99462-6996

4. Le Chef

Agência Matu/Lucas Leal
O bistrô é reconhecido pela altíssima qualidade e técnicas apuradas - Agência Matu/Lucas Leal

Em um ambiente intimista e clássico, o Le Chef oferece um menu que desperta a excelência para o cliente.

Na ativa há oito anos, um grande diferencial da Casa é a vasta carta premiada de vinhos.

Agência Matu/Lucas Leal
O rótulo exclusivo do Le Chef, o Le Chef Cabernet Franc - Agência Matu/Lucas Leal

O bistrô tem ainda um rótulo próprio exclusivo: o Le Chef Cabernet Franc, que traduz em cada garrafa o refinamento e a personalidade do restaurante.

Agência Matu/Lucas Leal
Os pratos proporcionam uma experiência completa aos visitantes - Agência Matu/Lucas Leal

Os pratos que carregam a essência do Le Chef são o Mignon Au Prima Donna (R$ 92,00) de entrada, o Mignon Trufado (R$ 149,00) como prato principal e o Brigadeiro (R$ 38,00) como sobremesa.

Agência Matu/Lucas Leal
Brigadeiro morno com espetinho de frutas, sorvete de creme e farofa de biscoito - Agência Matu/Lucas Leal

Também há opções veganas e vegetarianas, da entrada à sobremesa.

Serviço
Le Chef Bistrô
Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 1097 Boa Viagem, Recife - PE
Almoço: Quinta a domingo, 11h às 16h; Jantar: Segunda a quarta, 19h às 00h; Quinta a sábado, 19h às 01h.
Instagram: @lechefbistro
Reservas: (81) 3129.6393 | (81) 98175.6920

