Bistrôs delicados e únicos para um jantar memorável no Recife
Estes espaços delicados são o cenário perfeito para noites que pedem intimismo, boa conversa e um menu de excelência, da entrada à sobremesa
Ambientes elegantes, iluminação suave e pratos que encantam no primeiro olhar.
No Recife, alguns endereços se destacam por unir charme, boa comida e aquele clima perfeito para um jantar a dois ou uma celebração especial.
Com luz baixa, música calma e um cardápio que combina simplicidade e elegância, estes bistrôs transformam a sexta-feira em uma noite mais lenta e inesquecível.
1. Modigliani Bistrô
Entre pinceladas, massas e quadros belíssimos, o Modigliani Bistrô transformou-se em um dos endereços mais românticos do Poço da Panela, na Zona Norte da capital.
Idealizado pela artista plástica Adriana Alliz, o espaço foi pensado para unir arte e gastronomia.
Os pratos são pintados à mão, as paredes exibem releituras do pintor Modigliani e o cardápio homenageia outros artistas memoráveis.
No menu, a cozinha franco-italiana da chef Luciana Sultanum traduz o mesmo refinamento estético do lugar.
As massas são todas artesanais, os molhos preparados na Casa e há criações que se tornaram verdadeiros clássicos, como os filés Van Gogh (ao molho de vinho, R$ 86,90) e Chagall (ao molho funghi, R$ 86,90).
Para encerrar, a sobremesa Tarsila do Amaral (um creme de limão-siciliano com morangos flambados e farofa de castanha) é uma pequena obra de arte à parte.
Serviço
Modigliani Bistrô
Rua dos Arcos, 31 - Poço da Panela, Recife - PE
Segunda a quinta, 12h às 16h e 19h às 23h; Quarta, 12h às 15h e 19h às 23h; Sexta e sábado, 12h às 16h e 19h às 00h; Domingo, 12h às 16h e 19h às 22h
Instagram: @modiglianibistro
Reservas: 81 3034-0996
2. Le Faux Nez
Mais do que um restaurante, o Le Faux Nez é um destino para quem aprecia cultura, história e boa mesa.
Localizado na charmosa Praça de Casa Forte, projeto paisagístico de Burle Marx no coração do Recife, o bistrô ocupa um edifício do século XVII.
O espaço combina a arquitetura histórica com um toque contemporâneo e uma decoração que equilibra o rústico e o elegante.
Aberto em 2021, o restaurante oferece uma experiência francesa completa.
O cardápio destaca clássicos como o Mignon em Crosta de Queijo Azul (R$ 99,00), o Saumon au Riz noir (R$ 98,00) e o Confit de Canard (R$ 98,00), além de brunch e chá da tarde aos fins de semana.
Um endereço onde o sabor e a história caminham lado a lado. A Casa é de autoria dos sócios Antônio Costa, Marcelo Valença e Mônica Tenório (ambos à frente do renomado Nez Bistrô).
Serviço
Le Faux Nez
Praça de Casa Forte, Recife - PE
Terça e Quarta (12h - 22h); Quinta e Sexta (12h - 23h); Sábado (9h - 23h); Domingo (9h - 20h)
Instagram: @lefauxnez
Reservas: 81 98160-1516
3. Le Petit Bistrô
Mais do que um jantar, o Le Petit Bistrô representa uma verdadeira experiência sensorial da gastronomia francesa, com um toque contemporâneo.
Criado por Luciana Bacelar, ao lado da chef-executiva Taciana Teti, o restaurante transmite o romantismo de um bistrô parisiense em cada detalhe.
Entre as estrelas do cardápio, o Carpaccio de Vitelo, que combina mostarda dijon e rúcula com crocante de alho-poró (R$ 70,00), e o Fruits de Mera au Vin, com frutos do mar delicadamente perfumados com vinho branco e molho cremoso (R$ 82,00).
Entre os principais, o Carré Au Persilade, com crosta de ervas e risoto de cogumelos (R$136,00), e o Mignon Gnocchi (Mignon grelhado com nhoque recheado de queijo Prima Donna, R$ 142,00), encantam pelo sabor e apresentação.
Um refúgio para quem busca sofisticação, romance e excelência gastronômica no Recife.
Serviço
Le Pétit Bistrô
Rua Antenor Navarro, 69 – Jaqueira, Recife - PE
De terça a quinta, das 18h30 às 23h30 | Sexta e sábado, das 12h00 às 16h00 e das 18h30 às 01h00 | Domingo, das 12h00 às 16h00
Instagram: @lepetitbistrorecife
Reservas: (81) 3314-2302 | (81) 99462-6996
4. Le Chef
Em um ambiente intimista e clássico, o Le Chef oferece um menu que desperta a excelência para o cliente.
Na ativa há oito anos, um grande diferencial da Casa é a vasta carta premiada de vinhos.
O bistrô tem ainda um rótulo próprio exclusivo: o Le Chef Cabernet Franc, que traduz em cada garrafa o refinamento e a personalidade do restaurante.
Os pratos que carregam a essência do Le Chef são o Mignon Au Prima Donna (R$ 92,00) de entrada, o Mignon Trufado (R$ 149,00) como prato principal e o Brigadeiro (R$ 38,00) como sobremesa.
Também há opções veganas e vegetarianas, da entrada à sobremesa.