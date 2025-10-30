5 cidades pelo mundo em baixa temporada até o fim do ano
Busca economizar e fugir das multidões? Conheça cinco cidades globais ideais para visitar em baixa temporada entre novembro e dezembro.
Viajar entre os meses de novembro e dezembro, evitando o pico das festas de fim de ano, pode ser a estratégia perfeita para quem busca economizar e desfrutar de atrações turísticas com mais tranquilidade.
Em diversas partes do mundo, esta época corresponde à baixa temporada, quando o clima ainda é agradável ou o frio está apenas começando, permitindo uma experiência mais autêntica e preços de passagens e hospedagem bem mais atraentes.
5 destinos globais que são ideais para visitar em baixa temporada até o final do ano
1. Sevilha, Espanha
Enquanto o verão europeu é marcado por temperaturas escaldantes, outono e início do inverno trazem alívio a Sevilha. De outubro a dezembro, as temperaturas ficam amenas e são perfeitas para explorar a pé a arquitetura mourisca do Real Alcázar e a imponente Catedral de Sevilha. Além de preços mais baixos, é a época ideal para vivenciar o local sem as massas de turistas.
2. Kyoto, Japão
A baixa temporada de outono no Japão é, na verdade, uma das épocas mais bonitas e subestimadas. O período das folhas de outono transforma templos e jardins em um espetáculo de cores que vai do dourado ao vermelho profundo. Kyoto, com seus mais de 1.600 templos budistas, como o Kiyomizu-dera, fica menos lotada do que na primavera (época das cerejeiras), permitindo uma visita mais introspectiva e fotogênica.
3. Cartagena das Índias, Colômbia
No Caribe, a baixa temporada se estende até meados de dezembro. Cartagena, com sua fascinante cidade murada, oferece uma viagem no tempo em ruas coloridas e praças históricas. O clima quente permanece, mas a frequência de turistas é menor. É o momento perfeito para desfrutar da culinária local e dos passeios de barco para as Ilhas do Rosário com mais exclusividade e tarifas reduzidas.
4. Marrakech, Marrocos
Visitar Marrakech entre outubro e novembro permite escapar do calor extremo do verão marroquino. As temperaturas mais confortáveis tornam a experiência de explorar a caótica e vibrante praça Jemaa el-Fna e os estreitos becos do Souk muito mais agradável. Hotéis e riads oferecem descontos significativos, e a luz do outono é ideal para fotografar a arquitetura avermelhada da cidade.
5. Cidade do Cabo, África do Sul
Nesta época, a Cidade do Cabo entra na primavera e verão, mas o período de novembro e início de dezembro, antes do ápice das férias de Natal, é considerado baixa-média temporada. O clima é agradável, com sol e pouca chuva, ideal para subir a Table Mountain ou visitar os vinhedos próximos. Você consegue desfrutar das atrações com a natureza em plena floração e antes da alta procura turística de janeiro.